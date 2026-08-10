Cruz Azul vence al New York City y jugará Cuartos de Leagues Cup

La Máquina venció 2-1 al New York City con goles de Agustín Palavecino y José Paradela para sumar seis puntos en el torneo binacional

Mientras otros clubes mexicanos siguen sin encontrar el rumbo en la Leagues Cup, Cruz Azul mantiene paso firme en el torneo binacional. La Máquina derrotó 2-1 al New York City y sumó su segunda victoria, resultado que la acerca a los cuartos de final.

El conjunto dirigido por Joel Huiqui llegó a seis puntos y se colocó en el tercer puesto de la zona correspondiente a la Liga MX. El equipo neoyorquino, representante de la MLS, permanece con tres unidades.

El desgaste por los traslados no impidió que Cruz Azul mostrara solidez. En menos de una semana, el equipo recorrió más de cuatro mil kilómetros para disputar sus dos encuentros de la fase inicial en territorio estadounidense.

Primero, La Máquina viajó cerca de 3 mil 900 kilómetros desde la Ciudad de México hasta Chester, Pensilvania, donde venció 1-0 al Philadelphia Union en su debut. Después recorrió otros 171 kilómetros para trasladarse a Nueva Jersey y enfrentar al New York City en el Sport Illustrated Stadium.

El esfuerzo físico tampoco evitó que los celestes encontraran los espacios necesarios para imponerse. Al minuto 35, Erik Lira protagonizó una jugada en la que resistió la presión de los defensores estadounidenses y cedió el balón a Agustín Palavecino.

El argentino aprovechó la oportunidad y sacó un potente disparo desde fuera del área para colocar el 1-0 a favor de Cruz Azul.

New York City reaccionó antes del descanso. En el tiempo agregado de la primera mitad, al 45+1, Max Murray apareció con un remate de cabeza desde el costado derecho para vencer al guardameta celeste y establecer el empate.

Cruz Azul no perdió el control del encuentro y mantuvo la búsqueda del gol de la victoria. La recompensa llegó al minuto 78, cuando José Paradela recibió el balón en las inmediaciones del área y sacó un potente disparo desde la media luna que terminó en las redes.

Con el 2-1 definitivo, La Máquina consiguió su segunda victoria consecutiva en la competencia y dio un paso importante en su objetivo de avanzar a la siguiente ronda.

El conjunto cementero deberá esperar el cierre de la fase correspondiente para conocer su posición definitiva y confirmar su clasificación a los cuartos de final.