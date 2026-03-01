Cruz Azul toma el liderato tras vencer como visitante a Rayados

Rayados llegaba con 10 puntos y la necesidad de meterse de lleno en la pelea; Cruz Azul, con 16 unidades, sabía que un triunfo lo colocaba en la cima

Cruz Azul se convirtió en el nuevo líder general del Clausura 2026 tras imponerse a Rayados en un duelo intenso, con momentos de alta tensión y un cierre dramático que terminó por confirmar la madurez celeste en el torneo.

Antes del silbatazo inicial, el estadio guardó un minuto de aplausos en memoria de los soldados fallecidos en días recientes, un gesto que unió a ambas aficiones en respeto. Luego, el balón comenzó a rodar y la intensidad no tardó en hacerse presente.

Rayados llegaba con 10 puntos y la necesidad de meterse de lleno en la pelea; Cruz Azul, con 19 unidades, sabía que un triunfo lo colocaba en la cima. El tercero contra el octavo prometía un duelo sumamente equilibrado.

Arranque de alta tensión

Apenas al minuto 4, Monterrey lanzó el primer aviso serio, Sergio Canales y Gerardo Arteaga dispararon en el área en jugadas consecutivas, pero Walter Ditta se cruzó con determinación para bloquear ambos intentos, sosteniendo el cero en el marcador.

Al minuto 9, Stefan Medina cometió un contacto dentro del área sobre Gabriel Fernández y el árbitro Guillermo Pacheco Larios marcó penal para Cruz Azul.

Al 13’, Luis ‘Mochis’ Cárdenas se vistió de héroe y detuvo el penal cobrado por José Paradela, manteniendo la portería en cero para Rayados.

Rotondi abre el marcador

Al minuto 19, Gabriel Fernández desbordó por derecha y envió un centro diagonal preciso; Carlos Rotondi apareció para rematar de primera intención y tras un ligero desvío defensivo, el balón terminó en la red para el 1-0.

Dos minutos después, Sergio Canales cobró un tiro libre que fue cobrado desde muy cerca del área grande rival que al final se estrelló en el travesaño, manteniendo la ventaja mínima para La Máquina.

Golazo de Palavecino y control celeste

Al inicio del segundo tiempo, arrancó con ambos equipos manteniéndose de forma defensiva, intentando contraatacar por ambas escuadras, aunque el conjunto visitante, con el paso de los minutos, se vio ligeramente superior al conjunto de la pandilla.

Al minuto 62, Agustín Palavecino se animó a disparar de larga distancia y, aunque se resbaló al momento del impacto, colocó el balón en el fondo de la red para ampliar la ventaja 2-0.

Monterrey realizó modificaciones al 66’ con el ingreso de Durdevic, Aceves y Reyes. Posteriormente, al 70’, entró Jesús “Tecatito” Corona en busca de mayor profundidad ofensiva.

Cruz Azul respondió al 72’ con los ingresos de Amaury García, Ebere y Romero para refrescar el mediocampo y mantener el control del partido.

Cierre con polémica

Al 90’, el árbitro marcó penal para Monterrey tras una acción de Ditta sobre Durdevic, mostrando tarjeta amarilla al defensor.

Sin embargo, al 90+2, tras la revisión en el VAR, el penal fue anulado y la amonestación retirada, manteniéndose el marcador sin cambios.

Con el silbatazo final, Cruz Azul aseguró la victoria y el liderato general del Clausura 2026, consolidando su buen momento en el torneo.

Por otro lado, el conjunto de los Rayados del Monterrey se queda con 10 puntos y baja al noveno lugar, sumando su cuarta derrota en el torneo y su segunda derrota como locales.