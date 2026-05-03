Cruz Azul sufre sensible baja horas antes de su partido vs Atlas

La ausencia del delantero representa una pérdida importante en el ataque de Cruz Azul, ya que era uno de los referentes ofensivos.

A unas horas de que Cruz Azul enfrente la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 ante Atlas, se informó una baja sensible de último momento, luego de que uno de sus delanteros principales quedara fuera por lesión.

El equipo cementero llega a este compromiso con ajustes en su ofensiva, situación que obligará al cuerpo técnico a modificar su planteamiento en un duelo clave de la Liguilla.

¿Qué jugador causó baja en Cruz Azul?

El delantero uruguayo Gabriel ‘Toro’ Fernández no realizó el viaje a Guadalajara para disputar el partido de ida, por lo que quedó descartado para el encuentro ante Atlas.

El atacante había sido una pieza importante durante la fase regular, con participación directa en varias anotaciones del equipo.

¿Por qué no jugará el ‘Toro’ Fernández?

La ausencia del jugador se debe a molestias musculares, por lo que el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo con el objetivo de evitar una lesión mayor que pudiera dejarlo fuera el resto de la Liguilla.

Incluso, su participación en el partido de vuelta se mantiene en duda mientras continúa su proceso de recuperación.

¿Cómo afecta esta baja al equipo?

La ausencia del delantero representa una pérdida importante en el ataque de Cruz Azul, ya que era uno de los referentes ofensivos y contribuía tanto en goles como en generación de juego.

Ante este escenario, el técnico interino deberá ajustar su alineación y considerar nuevas opciones en la delantera para suplir la baja en un momento decisivo del torneo.