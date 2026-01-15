Cruz Azul se 'sacude' la malaria y derrota al Atlas

Con este triunfo celeste por pizarra de 2-0, se rompió la racha de cuatro empates seguidos y casi tres años sin derrotar a los rojinegros

En su primer encuentro en su nueva "casa", Cruz Azul le pegó por 2-0 al Atlas, que poco pudo hacer para reponerse a los goles del "Toro" Fernández y José Paradela.

Aunque el equipo tuvo en contra el poco tiempo de trabajo y las malas condiciones de la cancha en el Cuauhtémoc, los comandados por Nicolás Larcamón mejoraron la imagen que dieron en su debut frente a León, donde se llevaron la derrota.

El marcador abrió con un gol del "Toro" Fernández, quien presionó a Manuel Capasso y le ganó un rebote para ponerse frente a Camilo Vargas y soltar un riflazo que venció al arquero colombiano.

Un jugador que se vio mejor que en encuentros anteriores fue José Paradela, quien jugó más sobre el medio campo, donde lució mucho más cómodo junto a Palavecino. Fue el propio "20" de los cementeros el que puso el 2-0 con un golazo de tiro libre, con el que terminó su sequía de casi 4 meses sin gol o asistencia.

Con el encuentro ya a su favor, "La Máquina" bajó revoluciones, pensando en las malas condiciones del campo del Estadio Cuauhtémoc.

Pese a que Atlas trató de ser más ofensivo, el portero celeste, Andrés Gudiño, se mostró seguro para frenar los intentos rojinegros y contribuyó para el triunfo, que puso fin a los casi tres años sin derrotar a "La Academia".

El siguiente encuentro de Cruz Azul será el sábado 17 frente al Puebla, que deberá jugar de visitante en su propio campo, debido a que los capitalinos serán locales administrativamente.

Xolos despacha a Querétaro y es sublíder

Tijuana ratificó su buen paso de la mano de Washington Sebastián Abreu, pues le pegó 2-1 a Gallos y se colocó como el segundo lugar del campeonato.

Los goles cayeron a cargo de Unai Bilbao y Kevin Castañeda, mientras que del lado de Querétaro descontó Alí Ávila, que se sigue poniendo como uno de los jugadores más destacados del proyecto negriazul, que tiene años en la parte baja de la tabla.

El primer grito de gol del Clausura 2026 lleva nombre y apellido. Unai Bilbao abrió el marcador para la Jauría. ⚽️#LocosXTijuas 🐕 pic.twitter.com/9WUClIBaNe — Xolos (@Xolos) January 15, 2026

San Luis sorprende al América y lo hunde

El partido "rompequinielas" fue sin duda el San Luis ante América, pues el cuadro potosino le pegó un contundente 2-0 al América, que sigue con muy bajo rendimiento, pese al plantel estelar con el que cuenta.

Tardó, pero el marcador se abrió al 52' de la mano de Juan Sanabria, quien llegó al área chica como un tren para rematar un buen centro de Román Torres para sorprender a los defensas.

Pero sin duda los reflectores se los llevó el campeón del goleo del torneo pasado, Joao Pedro, quien puso el segundo de la noche al minuto 66, luego de hacer una "ruleta" dentro del área y de inmediato soltar un punterazo que tomó desprevenido a Malagón y puso el tanto definitivo.

Con este triunfo, San Luis trepó al tercer lugar, mientras que las "Águilas" cayeron al lugar 16 de la tabla.