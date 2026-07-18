Cruz Azul remonta a San Luis y se estrena como campeón

"La Máquina" estuvo abajo por dos goles ante los "colchoneros", pero un doblete de Jeremy Márquez y otro tanto del "Toro" Fernández concretaron la voltereta

El campeón del fútbol mexicano lo hizo de nuevo. Cruz Azul remontó un partido que iba perdiendo por dos goles y demostró su casta llevándose la victoria por 3-2 con un doblete de Jeremy Márquez.

Incluso antes de que comenzara el encuentro, los equipos dieron de qué hablar, pues el local decidió rendir homenaje al 10 veces campeón de México y, previo al protocolo de la Liga, le hicieron pasillo, como se acostumbra especialmente en Europa.

Ya con el balón rodando, el primer tiempo pasó sin pena ni gloria, pues fiel a la tradición del fútbol mexicano, ambos equipos se vieron muy faltos de ritmo, particularmente "La Máquina", que se veía incluso más lento que los "colchoneros".

En el complemento, el partido se tornó bastante más interesante, pues los potosinos olieron la sangre en la falta de forma cementera y fueron a buscar el triunfo en casa, tarea que comenzó con un golazo de Sébastien Salles-Lamonge, quien se tuvo confianza tras un recentro al borde del área y la prendió de primera para sorprender a Kevin Mier apenas al 46'.

Todavía con el campeón procesando el gol rival, cayó el segundo de San Luis vía Rafa Llorente, quien se estrenó con un gol en su primer encuentro con los rojiblancos.

Aunque Cruz Azul parecía estar en la lona, Joel Huiqui echó mano de su buena banca para revolucionar el juego de los suyos, lo cual se consiguió con el ingreso de Luka Romero, quien le dio un poco más de verticalidad al equipo.

Con más ideas al frente, el campeón se topó con un penal a favor tras una falta sobre José Paradela, y el "Toro" Fernández lo cobró con potencia para meter a los suyos en el trámite.

El gol revolucionó a los azules, que dominaron a placer el trámite del compromiso, tanto por bandas como por el interior; fue justo esto lo que propició que el rival se perdiera en la marca por momentos. Fue así que Jeremy Márquez empató el compromiso luego de recibir en el área chica y luego definió perfecto a la esquina inferior derecha.

Así fue la anotación de nuestro 16 para igualar el encuentro.



VENGAAAAA. pic.twitter.com/g8n990SSvD — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 18, 2026

Como si esto fuera poco, nuevamente Jeremy apareció con un gol de billarista, pues luego de que la defensa recuperó un balón, le quedó el balón al mexicano, quien no dudó y le pegó con mucha categoría a la esquina y concretó la remontada cementera.

Para la siguiente jornada, se enfrentará al Puebla el martes 21 de julio a las 18:00 horas en la cancha del Estadio Azteca, donde se presentará por primera vez como el campeón ante su afición.