Cruz Azul remonta a Rayados en un partido olvidable de Mele

"La Máquina" le pegó 3-2 al Monterrey, que terminó con 10 jugadores por la expulsión de su arquero. Ahora, los regios jugarán la vuelta cuesta arriba

En una noche muy accidentada para Rayados, el equipo de Nico Sánchez perdió por 3-2 en la Ida de los Octavos de la Concachampions ante Cruz Azul, en parte debido a una mala actuación del arquero suplente, Santiago Mele.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el Monterrey, pues "La Máquina" salió a proponer el partido con ese juego ofensivo que lo tiene como líder de la Liga MX.

Dominio celeste

Los celestes se pusieron en ventaja al 25', cuando Erik Lira remató un balón que le quedó cerca del manchón luego de una serie de rebotes, incluso rebotando en la mano del "Toro" Fernández; sin embargo, el VAR determinó que el gol era válido.

Luego del gol comenzó una ola de ataques que la defensa regia logró contener, luciendo mucho más sólida que en semanas anteriores, especialmente en el juego aéreo.

Un héroe inesperado

Con todo y esto, Rayados sacó la casta y encontró un héroe inesperado en Roberto de la Rosa, quien se despachó con un doblete en el que lució su calidad individual.

El primer tanto cayó al 35', cuando el delantero rayado aprovechó la suave marca del visitante para empatar el encuentro y cinco minutos después aprovechó un buen pase y la prendió con la zurda de primera intención para darle la ventaja a los suyos antes del medio tiempo.

Para el segundo tiempo, Rayados mantuvo sus buenas intenciones; sin embargo, Cruz Azul se reencontró y presionó mucho para meterse de nuevo en el encuentro.

Mele fue villano

Después, llegó la jugada que marcó el rumbo del encuentro: en un centro, Santiago Mele salió a intentar rechazar un balón, aunque midió mal la pelota y terminó golpeando a un jugador rival, por lo que se marcó penal y se fue expulsado.

Para colmo, Nicolás Sánchez ya había agotado sus cambios, por lo que Stefan Medina, como uno de los líderes que es, decidió ponerse de portero, aunque no logró detener el penal de Gonzalo Piovi.

Luego de esto, los cementeros olieron la sangre y fueron a buscar liquidar el encuentro, lo que llegó de la mano de Nicolás Ibáñez, quien aprovechó un centro perfecto de Omar Campos y pegó una volea implacable que puso la remontada celeste.

Esta fue la primera victoria de Cruz Azul ante Monterrey en Concachampions, pues de sus cuatro duelos previos, Rayados ganó tres y empataron uno.

¿Cuándo es la Vuelta?

El encuentro de vuelta será el martes 17 de marzo a las 21:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, donde los regios tendrán que ganar por dos goles de diferencia o más si quieren avanzar.