Cruz Azul queda fuera de la Concacaf y LAFC avanza a semifinales

El equipo estadounidense avanzó a semifinales con la mira puesta en alcanzar una nueva final del torneo, instancia que ya disputó en 2020 y 2023

Cruz Azul se quedó a medio camino de una remontada histórica y fue eliminado de la Copa de Campeones de la Concacaf tras empatar 1-1 ante Los Angeles FC, equipo que selló su pase a semifinales con un gol en tiempo de compensación.

El conjunto mexicano llegaba con la obligación de revertir el 0-3 sufrido en la ida, pero aunque dominó gran parte del encuentro, la falta de contundencia y un cierre desordenado terminaron por sepultar sus aspiraciones.

Cruz Azul ilusiona con gol tempranero

Desde los primeros minutos, el equipo dirigido por Nicolás Larcamón salió con líneas adelantadas en busca de acortar distancias. La presión rindió frutos al minuto 18, cuando Gabriel “Toro” Fernández convirtió un penal que encendió la esperanza de la remontada.

El tanto impulsó a los celestes, que mantuvieron la iniciativa ofensiva durante la primera mitad. Sin embargo, pese a generar llegadas claras, no lograron ampliar la ventaja, dejando abierta la eliminatoria.

Falta de contundencia y errores condenan a La Máquina

En el complemento, Cruz Azul insistió al ataque, pero se encontró con una actuación sólida del arquero Hugo Lloris, quien respondió en momentos clave para mantener con vida a Los Angeles FC.

La presión del equipo mexicano se diluyó con el paso de los minutos, mientras el conjunto de la MLS comenzó a equilibrar el trámite y a disputar la posesión del balón.

Además, el partido se vio interrumpido por unos minutos debido a comportamientos en la tribuna, lo que enfrió el ritmo cuando los locales buscaban mantener el impulso ofensivo.

Expulsión y penal sentencian la eliminatoria

Cuando el cierre exigía mayor concentración, Gonzalo Piovi dejó a Cruz Azul con diez hombres tras ser expulsado en los minutos finales, complicando aún más el intento de remontada.

Ya en tiempo agregado, una falta dentro del área permitió que Dennis Bouanga cobrara desde el punto penal y firmara el empate al minuto 97, resultado que selló la eliminación del conjunto mexicano.

LAFC avanza con autoridad y mantiene aspiraciones

Con el empate, Los Angeles FC aseguró la serie con un marcador global de 4-1, impulsado por la ventaja obtenida en el partido de ida.

El equipo estadounidense avanzó a semifinales con la mira puesta en alcanzar una nueva final del torneo, instancia que ya disputó en 2020 y 2023, aunque sin lograr el título.

Del otro lado, Cruz Azul dejó escapar la oportunidad de defender el campeonato obtenido en 2025, en una eliminatoria donde generó opciones, pero no logró capitalizarlas en el momento decisivo.