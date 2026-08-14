Cruz Azul pierde ante Chicago Fire y queda fuera de Leagues Cup

Chicago Fire mejoró en el complemento y encontró el 1-0 al minuto 68, cuando Dithejane aprovechó un pase filtrado que la defensa celeste no logró cortar

Cruz Azul quedó eliminado de la Leagues Cup tras perder 2-1 ante Chicago Fire, resultado que dejó al conjunto cementero fuera de los cuartos de final por el criterio de goles anotados.

La Máquina tuvo el control durante buena parte del primer tiempo y generó oportunidades para tomar ventaja, pero volvió a fallar frente al arco. La falta de contundencia terminó por pasarle factura en un partido que parecía tener encaminado.

Chicago Fire aprovechó los errores de Cruz Azul

Chicago Fire mejoró en el complemento y encontró el 1-0 al minuto 68, cuando Dithejane aprovechó un pase filtrado que la defensa celeste no logró cortar.

Cruz Azul reaccionó y encontró el empate al 80’, con un disparo de derecha de Ibáñez que devolvía al equipo mexicano la posibilidad de avanzar.

Cuando parecía que el empate sería suficiente para mantener con vida a La Máquina, llegó otro descuido defensivo en el tiempo de compensación. Dithjeane apareció nuevamente para marcar el 2-1 y sentenciar la eliminación.

La Máquina se despide de la Leagues Cup

El conjunto dirigido por Joel Huiqui volvió a mostrar capacidad para generar opciones, pero sus errores en las áreas terminaron por costarle el partido. La eliminación representa un duro golpe para un equipo que había apostado por disputar el torneo con sus principales jugadores.

Anotadores

-Chicago Fire: Dithejane — 68’ y tiempo de compensación.

-Cruz Azul: Ibáñez — 80’.

Gol anulado: Robert había marcado para Chicago Fire, pero la anotación fue invalidada por una falta previa.