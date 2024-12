Cruz Azul hace historia en Liguilla y derrota a Xolos

El Cruz Azul del entrenador argentino Martín Anselmi goleó este sábado por 3-0 a los Xolos de Tijuana para clasificarse a la semifinal del Apertura 2024 del fútbol mexicano, en la que enfrentará al campeón América.

El uruguayo Ignacio Rivero, el griego Giorgos Giakoumakis y Ángel Sepúlveda reflejaron en el marcador la superioridad de los celestes que empataron 3-3 la serie de cuartos de final y eliminaron al Tijuana por haber terminado mejor en la fase regular.

Los Azules salieron a confirmar su condición de equipo de mejor ofensiva en el torneo y en los primeros minutos acosaron al Tijuana, pero en el 14 los visitantes armaron una buena ofensiva con el colombiano Christian Rivera, detenido por el guardameta Kevin Mier.

Cruz Azul siguió adelante, más careció de buen tino y dejó espacios atrás en el 17 cuando Xolos pisó el área y Fernando Monarrez remató a puerta con peligro Ignacio Rivero, el mejor hombre de los celestes en la primera mitad, por fin le dio ventaja al cuadro de casa, con un cabezazo en el 44, que puso a su equipo a dos goles de distancia de alcanzar la semifinal con 45 minutos por jugar.

La superioridad del cuadro de casa continuó, aunque otra vez en la segunda mitad Mier salvó a su equipo dos veces, una en el minuto 50 al atajar un remate de Efraín Álvarez.

Giakomakis aceptó una asistencia de Sepúlveda y tocó a puerta para poner el 2-0 en el 54, después de lo cual el equipo fue superior y en el 74 lo confirmó con un gol de Sepúlveda, cruzado de pierna derecha.

¡NKOOOOOOOOOOOL! 🇬🇷💥No, no es un dedazo, así se dice GOOOOOOL en GRIEGO. Celestes, revivan el tanto de su querido Filósofo del Gol.🤔⚽ @CruzAzul 2-0 (2-3) @Xolos #NuesTraFiesta https://t.co/ZRV2u9tcyC pic.twitter.com/UQ3RkpRVxD

Los Xolos se volcaron al ataque ante un Cruz Azul que los esperó y bien plantado garantizó el empate que le dio el pase a la fase de los cuatro mejores.

Un par de horas antes el América del entrenador brasileño Andre Jardine derrotó esta por 0-2 al Toluca y ganó la serie por 4-0 Con un autogol de Marcel Ruiz y un gol de Henry Martín.

El América eliminó a un Toluca desdibujado, después de más de dos semanas de descanso obligado para que los directivos llevaran a cabo una repesca favorecedora de la mediocridad, que mantuvo en ritmo a Tijuana y América, séptimo y octavo de la tabla, en perjuicio de los seis mejores equipos del campeonato.

"Que no me digan que la magia no existe"🎶🪄



Oigan, CELESTES, se van a quedar sin voz hoy porque es tiempo de que vuelvan a GRITAR EL GOL de @AngelbsepuAngel.🪽@CruzAzul 3-0 (3-3) @Xolos#NuesTraFiesta https://t.co/nBSRVtJXax pic.twitter.com/PWTjLxsyUl