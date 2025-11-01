Cruz Azul golea al Puebla y es líder del Apertura 2025

El cierre del torneo apretó posiciones y los resultados del viernes movieron expectativas, urgencias deportivas y estados anímicos rumbo a la fase final de Liga

Este Viernes Botanero tuvo en la mesa futbolera tensión, presión, urgencia de puntos y ese saborcito de cierre de semana donde todo se siente más dramático, más emocional y más inmediato. La pelota volvió a correr, y cada partido, con su propia textura, terminó moviendo narrativa, ritmo, tabla y sensaciones.

Cruz Azul 3-0 Puebla

En el partido estelar del Viernes Botanero, Cruz Azul no quiso sorpresas: se impuso 3-0 a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc y escaló al primer lugar general con 35 puntos. La ventaja llegó temprano y la ventaja se amplió con un tanto de Omar Campos en el minuto 84 tras asistencia de Ángel Sepúlveda.

La defensa azul mantuvo la portería invicta, mientras que Puebla no logró generar peligro real. Con este triunfo, Cruz Azul reafirma su candidatura al título y manda un mensaje de autoridad en el tramo final del torneo.

Necaxa 4-1 Santos Laguna

Más temprano, el Club Necaxa confirmó que aún está vivo en la lucha por el Play-In al derrotar 4-1 a Santos Laguna

Los Rayos saltaron a la cancha con urgencia y lograron una goleada que les permite mantener esperanzas en la recta final. Mientras tanto, Santos responde a sí mismo: necesitaba ganar para asegurar su acceso a la fase de eliminación directa.

La diferencia de tres goles muestra que Necaxa, al menos hoy, explotó sus oportunidades y presionó como local.

Atlético San Luis 1-2 FC Juárez

En otro duelo clave por la parte media de la tabla, Atlético San Luis perdió 1-2 ante FC Juárez, complicando sus opciones de Play-In.

Juárez consiguió el triunfo con un gol en los minutos finales mediante Óscar Estupiñán, quien remató de cabeza tras asistencia de Alejandro Mayorga. San Luis dejó ir una oportunidad para sumar en casa y su batalla por el repechaje se vuelve cuesta arriba.

