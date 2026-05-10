Cruz Azul elimina al Atlas y avanza firme a semifinales

Cruz Azul alcanza una nueva semifinal, respaldado por un plantel sumamente equilibrado bajo la dirección técnica de Joel Huiqui

Cruz Azul confirmó que atraviesa su mejor momento del torneo y este sábado selló su pase a las semifinales del Clausura 2026 tras vencer por la mínima diferencia al Atlas, resultado que le permitió cerrar la serie con un global de 4-2 y ratificarse como uno de los principales candidatos al campeonato.

La Máquina volvió a mostrar orden, contundencia y una notable capacidad para manejar los tiempos del partido, una fórmula que le ha permitido consolidarse en la recta decisiva del certamen bajo la dirección interina de Joel Huiqui.

Paradela apareció en el momento clave

Con la ventaja obtenida en el partido de ida en Guadalajara, donde se impuso 3-2, el conjunto celeste saltó al campo decidido a evitar cualquier reacción rojinegra y encontró premio al minuto 32.

El argentino José Paradela, una de las piezas más desequilibrantes del equipo en esta Liguilla, recibió dentro del área, recortó con clase a su marcador y definió de zurda para vencer a Camilo Vargas y poner el 1-0 que terminó por inclinar definitivamente la eliminatoria.

El gol no solo reflejó el buen momento del mediocampista, sino que obligó al Atlas a remar contracorriente con una misión casi imposible: marcar tres goles sin recibir otro tanto.

Kevin Mier sostuvo la ventaja celeste

Obligado por el marcador, el equipo dirigido por Diego Cocca adelantó líneas y salió con agresividad en busca de una reacción inmediata.

La más clara llegó al minuto 50, cuando Aldo Rocha sacó un disparo potente que terminó estrellándose en el poste.

Más adelante, al 65, Jorge Rodríguez estuvo cerca de descontar, pero apareció el colombiano Kevin Mier con una intervención precisa para mantener intacta la ventaja.

La presión rojinegra continuó y al 82 Víctor Ríos probó suerte con un disparo de larga distancia que exigió nuevamente al arquero cementero, quien respondió con seguridad para apagar cualquier esperanza visitante.

Mier volvió a ser determinante, consolidándose como una de las figuras más importantes del torneo para los capitalinos.

La Máquina manda mensaje rumbo al título

Aunque Atlas dominó largos lapsos la posesión y empujó con insistencia, Cruz Azul fue mucho más inteligente para administrar la ventaja y castigar en el momento justo.

El equipo celeste mostró solidez defensiva, oficio competitivo y una lectura táctica que le permitió neutralizar a un rival que llegó obligado a arriesgar desde el arranque.

Con este resultado, Cruz Azul alcanza una nueva semifinal y mantiene viva la ilusión de conquistar el campeonato, respaldado por un plantel equilibrado bajo la dirección técnica de Joel Huiqui y futbolistas que atraviesan un nivel sobresaliente.

Con Paradela encendido, Kevin Mier en estado de gracia y un funcionamiento colectivo cada vez más sólido, La Máquina llega a la antesala de la final como uno de los equipos más peligrosos de toda la Liguilla.