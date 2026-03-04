Cruz Azul derrota a Santos y seguirá como líder del torneo

Con este triunfo, "La Maquinola" ligó su cuarto triunfo en Liga MX y se consolidó como el líder del torneo, previo a enfrentarse a San Luis el fin de semana

Cruz Azul sigue imparable en la Liga MX, pues luego de derrotar por 2-0 a Rayados, la expectativa era muy alta para este martes, pues enfrentó al sotanero del torneo: Santos, que ha tenido un semestre para el olvido.

El primer tiempo fue totalmente dominado por "La Máquina", que por momentos paseó a Santos, aunque le faltó finura a la hora de los últimos toques para anotar goles, ya fuera en pases o remates.

Incluso el marcador se abrió de forma circunstancial, pues luego de un mal rechace dentro del área albiverde, el balón le quedó a Jeremy Márquez, quien no dudó en el rebote y la prendió de primera para superar a Carlos Acevedo.

Aunque pudo ampliar la ventaja, los cementeros lucieron confiados y eso les impidió irse con más goles a favor al medio tiempo.

La cosa cambió en el complemento, donde Santos se volvió más valiente, pese a que el visitante le pintó la casa de azul y en el primer tiempo no pudo hacerle ni cosquillas.

Fue entonces que al 54' llegó un tanto de Ezequiel Bullaude, quien aprovechó un servicio perfecto de Cristian Dájome para vencer solo a Andrés Gudiño y poner el sorpresivo empate en la antes llamada "Casa del Dolor Ajeno".

Este gol puso nerviosos a los celestes, que por momentos fueron dubitativos para evitar que el rival pudiera meter otro gol, el cual habría sido casi lapidario, considerando que los "Guerreros" se habrían dedicado enteramente a defender.

Sin embargo, en una conexión de genios, el "Toro" Fernández robó un balón, el cual Palavecino convirtió en un trazo perfecto para Rotondi, quien alcanzó el balón y le dejó una "diagonal matona" a Paradela para que entrara solo a definir y puso el 2-1 definitivo, pese a que el argentino tuvo un partido malo.

Con este triunfo, "La Maquinola" ligó su cuarto triunfo en Liga MX y se consolidó como el líder del torneo, previo a enfrentarse a San Luis el fin de semana.

Apagó al Rayo

Después de una vergonzosa derrota ante Mazatlán en el Viernes Botanero de la semana pasada, Pachuca recuperó la memoria y despachó 2-1 a Necaxa, que sigue sin adaptarse por completo a la idea de Martín Varini.

Los tantos del cuadro hidalguense fueron obra de Alexei Domínguez y Oussama Idrissi, mientras que de los "Hidrorayos" marcó Javier Ruiz.

Esta victoria puso a los "Tuzos" en el cuarto puesto con 17 puntos, por lo que, aunque Tigres gane, no podrá meterse al top 4 de la tabla.