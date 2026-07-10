Cruz Azul dejaría el Azteca para jugar en Ciudad de los Deportes

Cuando parecía que el campeón de México podría tener un inicio de torneo en paz, la Liga anunció que el equipo busca tener su quinta mudanza en dos años y medio

Quienes siguen religiosamente al Club de Fútbol Cruz Azul saben que un día puedes estar en el cielo y súbitamente caer al inframundo. Pues este jueves se escribió una nueva página en la casi centenaria historia cementera, pues se prepara su quinta mudanza en dos años y medio.

Cuando parecía que el campeón de México podría tener un inicio de torneo en paz, especialmente con el tema del estadio, pues tiene contrato vigente con el Estadio Azteca, todo dio un giro radical ahora que la Liga MX anunció que "La Máquina" solicitó jugar en el Ciudad de los Deportes.

Esto tomó por sorpresa a más de uno, pues desde que inició la remodelación del "Coloso de Santa Úrsula" se sabía que los celestes volverían a jugar en esta sede después de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sin embargo, insiders señalaron que la relación entre la directiva del equipo y la gente del estadio está rota, pues se buscó modificar cláusulas del contrato vigente.

La Liga BBVA MX informa: pic.twitter.com/P7WIM1MbF1 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 9, 2026

Según informaron, uno de los principales problemas sería con el banco que patrocina a Cruz Azul, pues el mayor sponsor del Azteca es precisamente una institución financiera, la cual buscaría alejar a toda costa a su competidor.

Una historia sin final

Esta será la quinta ocasión en dos años y medio que Cruz Azul cambiará su sede de local, pues luego de salir del Azteca, regresó al Ciudad de los Deportes y posteriormente jugó en Ciudad Universitaria.

En ambos estuvo un año completo, pero el caos absoluto llegó el semestre anterior, cuando le anunciaron al club una semana antes del inicio del torneo que no podría jugar en CU.

Debido a esto, el equipo se fue a Puebla durante gran parte del semestre, pero jugó Cuartos y Semis en el Azteca y la final de ida la tuvo que enfrentar en el Ciudad de los Deportes, una locura.