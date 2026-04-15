Cruz Azul busca un milagro contra Los Angeles FC para seguir vivo

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón llega a este compromiso tras caer de manera contundente en el partido de ida 3-0 en territorio estadounidense

El Cruz Azul, actual campeón del fútbol mexicano, se alista para recibir este martes a Los Angeles FC en un duelo clave de la Copa de Campeones de la Concacaf, con la misión de remontar un marcador adverso y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a las semifinales.

Cruz Azul busca una remontada histórica en casa

El equipo dirigido por el argentino Nicolás Larcamón llega a este compromiso tras caer de manera contundente en el partido de ida, donde fue superado 3-0 en territorio estadounidense. En ese encuentro, el venezolano David Martínez firmó un doblete, mientras que el coreano Son Heung Min completó la goleada.

La situación se complica aún más para los celestes debido a que no lograron marcar como visitantes, un factor determinante en caso de empate global. Esto implica que, si su rival anota un gol en la vuelta, los mexicanos estarían obligados a conseguir al menos cinco tantos para seguir con vida en la competencia.

Los Angeles FC llega con ventaja y solidez defensiva

El conjunto de la MLS, bajo el mando de Marc Dos Santos, afronta el encuentro con una ventaja cómoda y con la confianza de su rendimiento reciente. Liderados por Denis Bouanga, los angelinos buscarán aprovechar los espacios que deje Cruz Azul en su intento por atacar desde el inicio.

Además, el equipo estadounidense presume una de las defensas más sólidas de la temporada, lo que representa un desafío adicional para un rival que atraviesa una racha negativa de seis partidos sin conocer la victoria, incluyendo encuentros de liga y del torneo continental.

Ofensiva celeste deberá responder en el momento clave

La prioridad para Larcamón será mantener el arco en cero y, a partir de ahí, construir una posible remontada. Sin embargo, el panorama ofensivo no es alentador, ya que el equipo no ha logrado marcar más de un gol en un partido desde el empate 2-2 ante Pumas UNAM el pasado 14 de marzo.

Jugadores como los argentinos Agustín Palavecino y José Paradela, junto con el uruguayo Gabriel Fernández, serán clave en la generación de peligro en lo que se perfila como el compromiso más exigente del año para los cementeros.

El ganador de esta serie se enfrentará en semifinales al vencedor del duelo entre Toluca y el Galaxy de Los Angeles, eliminatoria que se encuentra con ventaja para el conjunto mexicano por marcador de 4-2.