Crow-Armstrong da triunfo a Cachorros con jonrón de oro

Pete Crow-Armstrong se convirtió en el protagonista de la remontada de los Cachorros de Chicago al conectar el primer jonrón de oro de su carrera y darle a su equipo una victoria de 7-5 sobre los Medias Blancas, en un duelo entre los dos equipos de la misma ciudad disputado el lunes por la noche en Wrigley Field.

El jardinero central abrió la décima entrada con un batazo de dos carreras hacia el jardín derecho ante una slider de Hagen Smith. El cuadrangular permitió que Carson Kelly, corredor automático, anotara la carrera de la victoria.

PETE CROW-ARMSTRONG



WALK-OFF HOME RUN FOR 30/30 🤯 pic.twitter.com/TSUSXmb8vi — MLB (@MLB) August 18, 2026

Crow-Armstrong brilla con dos jonrones en el partido

El estelar jugador ya había conectado un cuadrangular para abrir el encuentro, el quinto de esa clase que consigue durante la temporada. Con el batazo decisivo llegó a 30 jonrones en el año, quedándose a uno de igualar su mejor registro personal conseguido la campaña anterior.

Además, Crow-Armstrong suma 31 bases robadas en la temporada, por lo que consiguió por segundo año consecutivo una campaña de al menos 30 jonrones y 30 robos.

El jardinero terminó el encuentro de 5-4, además de recibir una base por bolas. Tras conectar el batazo definitivo, soltó su mano izquierda del bate, señaló hacia el cielo y celebró con sus compañeros antes de completar su recorrido por las bases.

Los Cachorros remontan en las últimas entradas

La victoria también tuvo como protagonista a Seiya Suzuki, quien conectó un jonrón para Chicago. Jacob Webb se apuntó el triunfo después de dejar las bases llenas en la parte alta de la décima entrada, preparando el escenario para el batazo de Crow-Armstrong.

Los Medias Blancas habían tomado ventaja de 5-4 en la octava entrada gracias a un jonrón de dos carreras de Andrew Benintendi, quien ingresó como bateador emergente y mandó el primer lanzamiento de Ryan Zeferjahn a la canasta del jardín derecho.

Sin embargo, los Cachorros igualaron el marcador en la novena con un sencillo productor de Nico Hoerner, antes de que Crow-Armstrong definiera el encuentro en entradas extras.

Con el triunfo, los Cachorros pusieron fin a una racha de dos derrotas consecutivas, mientras que los Medias Blancas vieron terminada su seguidilla de tres victorias.

Por los Medias Blancas, Randal Grichuk y Andrew Benintendi también conectaron cuadrangulares en el encuentro.