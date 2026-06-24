Croacia sufre contra Panamá, pero gana por la mínima

Con solitario gol de Ante Budimir, los valcánicos sueñan con avanzar como líder de grupo, mientras que su rival quedó al borde de la eliminación

Croacia le pegó a Panamá en la segunda jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero no fue tan contundente como se esperaba y solo se llevó el triunfo por 1-0, por lo que el primer punto canalero en la historia del torneo tendrá que seguir esperando.

Aunque partía como clara víctima por su poca experiencia en Mundiales, Panamá fue a pelearle el partido a Croacia, que pecó de poco tino, especialmente durante el segundo tiempo.

En el inicio, los valcánicos controlaron un poco más, pero la sólida defensa canalera logró soportar los embates y muchas veces provocó que el rival tuviera que retrasar la pelota para poder organizar nuevamente.

El conjunto centroamericano se plantó con la idea de atacar a la contra o con jugadas a balón parado, pero cuando estas llegaron, pareció que el pánico escénico se apoderaba de los jugadores.

Entre la indesición y la famosa "pausa de hidratación", el primer tiempo se fue sin goles.

Pero ya en el complemento el trámite se puso más interesante gracias a los cambios de Croacia, entre los que destacó Ante Budimir, quien cerró la pinza tras una espectacular jugada colectiva y le dio la ventaja a los europeos.

Con el gol, Croacia tuvo un par de ocasiones, incluida un mano a mano clarísimo de Mario Pasalic, quien quedó totalmente solo por la mala marca panameña, pero se achicó ante la salida de Orlando Mosquera y se la tiró al cuerpo.

La falla le permitió a Panamá crecerse un poco, pero no logró corregir las defisiencias al frente, pues aunque hubo oportunidades en tiro de esquina y un claro tiro libre sobre el tiempo agregado, el gol no se hizo presente.

Ahora, Croacia buscará afianzar su pase a la siguiente ronda, pero enfrente tendrá a Ghana, que también está necesitado del triunfo si quiere avanzar como líder de grupo.

Por su lado, Panamá tiene una misión casi imposible, pues tendría que golear a Inglaterra para poder aspirar a clasificar como mejor tercero; mientras que los "Tres Leones" quieren en liderato de su sector,