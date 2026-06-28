Croacia derrota 2-1 a Ghana y asegura su clasificación a 16avos

Ghana consiguió avanzar como uno de los mejores terceros lugares del torneo y disputará una ronda eliminatoria mundialista por primera vez desde Sudáfrica 2010

Croacia volvió a demostrar su capacidad para responder en partidos decisivos y derrotó este sábado 2-1 a Ghana para asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final, en un encuentro en el que la experiencia de Luka Modrić y el oportunismo de Nikola Vlašić marcaron la diferencia.

El conjunto balcánico avanzó como segundo lugar del Grupo L, únicamente por detrás de Inglaterra, mientras que Ghana, pese a la derrota, logró avanzar a la fase de eliminación directa por primera vez desde 2010.

Sučić abrió el camino con un golazo

Croacia asumió el control del partido desde los primeros minutos y encontró recompensa al minuto 31, cuando Luka Sučić conectó un potente disparo desde fuera del área que dejó sin posibilidades al guardameta Benjamin Asare.

La anotación representó apenas el segundo gol internacional del mediocampista con la selección absoluta y permitió a los dirigidos por Zlatko Dalić marcharse al descanso con ventaja, aunque el marcador pudo ser más amplio.

Antes del descanso, Nikola Vlašić estrelló un balón en el poste, mientras que Marin Pongračić estuvo cerca de ampliar la diferencia con un remate de cabeza tras un servicio de Luka Modrić.

Ghana reaccionó y puso suspenso al partido

La selección africana encontró el empate al minuto 73 gracias a Derrick Luckassen, quien definió con un disparo cruzado tras una jugada que fue revisada durante algunos minutos por el VAR antes de ser validada.

El gol provocó la euforia de miles de aficionados ghaneses presentes en el estadio de Filadelfia y acercó momentáneamente a los Black Stars a un cierre ideal de la fase de grupos.

Sin embargo, cuando el empate parecía consolidarse, el arquero Benjamin Asare realizó una espectacular atajada para mantener el 1-1, aunque no pudo evitar el desenlace definitivo apenas instantes después.

Al minuto 83, Luka Modrić ejecutó un tiro de esquina preciso que encontró la cabeza de Nikola Vlašić, quien remató al fondo de la red para darle la victoria a Croacia.

Con la asistencia, Modrić, de 40 años, se convirtió en el futbolista de mayor edad en registrar un pase para gol en una fase final mundialista, ampliando además su legado como el jugador con más partidos disputados en la historia de la selección croata.

La anotación desató la celebración de Vlašić, quien corrió hacia sus compañeros con los brazos abiertos y aseguró el regreso de Croacia a la fase eliminatoria tras haber finalizado en el tercer lugar del Mundial anterior.

Ghana regresa a una fase eliminatoria después de 16 años

Pese a la derrota, Ghana consiguió avanzar como uno de los mejores terceros lugares del torneo y disputará una ronda eliminatoria mundialista por primera vez desde Sudáfrica 2010.

El conjunto africano tuvo oportunidades para igualar el marcador antes y después del descanso, destacando una aproximación de Antoine Semenyo, quien volvió a quedarse sin anotar pese a haber sido una de las principales figuras ofensivas de su equipo durante el torneo.

Con el triunfo, Croacia se instaló en los dieciseisavos de final impulsada por la experiencia de Modrić y la efectividad de sus jugadores ofensivos, mientras Ghana celebró un histórico regreso a la fase de eliminación directa después de más de una década y media.