Critican a Pedro Vite por calentar durante el Himno Nacional

Aficionados criticaron al futbolista ecuatoriano al considerar su conducta una falta de respeto durante la ceremonia oficial.

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Un momento de tensión y debate se registró durante el protocolo ceremonial de la Liga MX, luego de que el mediocampista ecuatoriano de los Pumas de la UNAM, Pedro Vite, fuera captado agachado y realizando movimientos de calentamiento mientras se interpretaba el Himno Nacional Mexicano previo al duelo contra Chivas en la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

En la secuencia difundida en redes sociales, se observa a la plantilla universitaria alineada de cara a la tribuna del Estadio del equipo de Chivas, mientras sus compañeros extranjeros y locales mantenían la postura formal observando la pantalla principal, el futbolista de 24 años dio la espalda a la proyección, se agachó a acomodarse las calcetas, se puso a calentar y estirar durante varios segundos, haciendo prácticamente de todo menos rendir respeto al himno mexicano.

Vite concluyó sus ejercicios y se reincorporó a la formación instantes antes del término del acto patrio. Su actitud generó inmediatas críticas en plataformas digitales, donde diversos aficionados señalaron que el gesto respondería a un resentimiento tras la eliminación de la Selección de Ecuador a manos de la Selección Mexicana en los Octavos de Final de la reciente Copa del Mundo 2026.

De momento, ni el club, la liga ni el jugador han emitido una postura oficial al respecto.