Critica Jardine al VAR tras derrota del América en clásico

El técnico del América cuestionó decisiones arbitrales tras caer ante Pumas en el Clásico Capitalino y explicó su postura sobre el penalti; te decimos qué dijo.

El técnico del Club América, André Jardine, reconoció la validez del penalti que definió el Clásico Capitalino ante Pumas, pero cuestionó una jugada similar no sancionada a favor de su equipo, al señalar que el resultado estuvo marcado por una decisión arbitral.

El conjunto azulcrema cayó en los últimos minutos tras el cobro de Robert Morales, en un partido donde, según el estratega brasileño, su equipo mantuvo el control durante varios lapsos, aunque con poca generación ofensiva.

¿Qué dijo Jardine sobre el arbitraje del partido?

Tras el encuentro, Jardine fue claro al aceptar que el penalti a favor de Pumas fue correctamente señalado. Sin embargo, señaló una mano dentro del área universitaria que no fue revisada ni sancionada por el árbitro ni por el VAR.

“Un clásico en campo rival, como mínimo, te obliga a buscar el empate. Al final, el penalti a Pumas estuvo bien marcado, pero a nosotros no nos sancionan una mano. Fue un partido definido por el VAR”.

El técnico también analizó el desarrollo del juego, destacando que el equipo no fue superado en el trámite general del encuentro.

“No sufrimos en ningún momento; en el primer tiempo, solo un balón al poste. En la segunda mitad, teníamos una sensación de control, aunque generamos poco”.

André Jardine dijo que nunca iba a hablar del arbitraje y ahora siempre sale a echarle la culpa a los árbitros del mal momento del América.



Estamos superados hasta en lo mental, este equipo se cayó muy feo.



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¿Cómo toma América esta derrota en el clásico?

La caída ante Pumas representa la segunda derrota en un clásico para América en la temporada. A pesar de ello, Jardine evitó dramatizar el resultado y recordó que estos partidos no determinan por sí solos el rumbo del torneo.

“En otros torneos ya hemos ganado todos los clásicos. No se pueden ganar siempre. Hay que saber perder y respetar el buen partido del rival. Este partido vale los mismos tres puntos que cualquier otro”.

¿En qué etapa se encuentra el América actualmente?

El estratega brasileño explicó que el equipo atraviesa un proceso de reconstrucción, con jugadores que comienzan a tener protagonismo y cambios en la estructura del plantel.

“Lo que nos falta es avanzar como equipo. Hay jugadores debutando, que no habían sido titulares. Estamos reconstruyendo”.

También destacó que las bajas importantes, como la salida de Fidalgo, han impactado en el funcionamiento colectivo, obligando a realizar ajustes en alineaciones y rotaciones.

ATRACAZO DESCOMUNAL



César Ramos se sale con la suya y le regala un penal inexistente a los Pumas y minutos después hay una mano clarísima de Tony Leone dentro del área que no se marca a favor del América.

Pumas no ganó el juego, se lo regalaron.#AMEPUM pic.twitter.com/glkNhyEptL — Andrex 🦅🐻 (@AndrexMX__) March 22, 2026

¿Qué espera el equipo rumbo a la liguilla?

Pese al resultado, Jardine aseguró que el equipo tiene condiciones para competir por el título, una vez que logre consolidar su mejor versión en la fase decisiva.

“Los procesos de adaptación no son tan rápidos. Siento que podemos presentar una versión que puede pelear por el título”.

En el entorno del América se mantiene la confianza en que el equipo llegará en mejor forma a la liguilla, etapa donde se definen los objetivos principales del torneo.