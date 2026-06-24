Cristiano Ronaldo, único jugador en hacer goles en seis Mundiales

Cristiano Ronaldo se convierte en el primer jugador en marcar en seis Copas del Mundo tras su gol en el Mundial FIFA 2026 ™

El futbolista Cristiano Ronaldo volvió a hacer historia en el fútbol internacional al convertirse en el primer jugador en marcar al menos un gol en seis Copas del Mundo distintas.

El delantero portugués logró la hazaña tras anotar frente a Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, consolidando su legado como uno de los máximos referentes del balompié mundial.

Desde su debut goleador en Alemania 2006, Ronaldo ha mantenido una vigencia excepcional, marcando también en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora en la edición de 2026.

Este logro refleja no solo su capacidad goleadora, sino también su longevidad y disciplina para competir al más alto nivel durante más de dos décadas.

Goles en cada Mundial

A lo largo de sus participaciones mundialistas, Cristiano Ronaldo ha conseguido los siguientes goles:

United 2026: 1 gol (Uzbekistán)

1 gol (Uzbekistán) Qatar 2022: 1 gol (Ghana)

1 gol (Ghana) Rusia 2018: 4 goles (España y Marruecos)

4 goles (España y Marruecos) Brasil 2014: 1 gol (Ghana)

1 gol (Ghana) Sudáfrica 2010: 1 gol (Corea del Norte)

1 gol (Corea del Norte) Alemania 2006: 1 gol (Irán)

Una carrera legendaria

Con este nuevo tanto, el portugués suma su noveno gol en Copas del Mundo y continúa ampliando una carrera llena de récords, que incluye cerca de mil anotaciones como profesional.

A sus 41 años, Ronaldo sigue siendo protagonista en el máximo escenario del fútbol, demostrando que su nivel competitivo permanece vigente.

Además de este récord, Cristiano comparte con Lionel Messi la marca de más participaciones en Copas del Mundo, con seis ediciones disputadas.

Su más reciente logro refuerza su lugar en la historia del fútbol, con una marca que podría mantenerse durante muchos años debido a la dificultad de sostener una carrera tan prolongada al más alto nivel.