Cristiano Ronaldo regresa con doblete en triunfo del Al Nassr

El delantero fue sustituido en la recta final del encuentro, y en el tiempo agregado, el Al Nassr selló la goleada con un quinto tanto

El delantero portugués Cristiano Ronaldo volvió a la actividad tras más de un mes fuera por lesión y fue pieza clave en la victoria del Al Nassr por 5-2 frente al Al Najma, en duelo correspondiente a la jornada 27 de la liga saudí.

El atacante luso, quien permaneció 34 días sin jugar luego de una molestia muscular sufrida a finales de febrero, firmó un doblete que le permitió aumentar su cuenta personal a 967 goles como profesional.

Al Nassr remonta tras verse en desventaja

El conjunto dirigido por Jorge Jesús tuvo que reaccionar luego de irse abajo en el marcador justo antes del descanso. Fue Rakan Al Tulayhi quien adelantó al equipo visitante al minuto 44.

Sin embargo, en el tiempo añadido de la primera mitad, los locales lograron darle la vuelta al marcador rápidamente con anotaciones de Abdullah Al Hamdan y el senegalés Sadio Mané.

Aunque el marcador final fue amplio, distintos reportes coinciden en que el encuentro exigió más de lo previsto al conjunto local, que tuvo que ajustar su juego ante la presión del rival.

Cristiano define el partido en la segunda mitad

Ya en el complemento, el brasileño Felippe Cardoso volvió a igualar el encuentro, generando incertidumbre en el resultado.

No obstante, apareció la figura de Cristiano Ronaldo para inclinar la balanza. El portugués marcó su primer tanto desde el punto penal al minuto 56 y posteriormente amplió la ventaja al 73, tras aprovechar un servicio por la banda derecha.

Versiones de medios deportivos internacionales indican que la jugada del segundo gol fue revisada antes de confirmarse, en una acción que terminó por marcar diferencia en el desarrollo del partido.

El delantero fue sustituido en la recta final del encuentro, y en el tiempo agregado, el Al Nassr selló la goleada con un quinto tanto.

Victoria trabajada y liderato consolidado

Pese al resultado final, el desarrollo del partido mostró a un Al Nassr que tuvo que insistir para romper la resistencia rival, especialmente tras el empate registrado en la segunda mitad.

El equipo atraviesa un momento positivo en la temporada, con resultados que lo mantienen en la parte alta de la clasificación y en la disputa directa por el campeonato.

Ronaldo se acerca a los mil goles y Al Nassr lidera

Con este resultado, Cristiano Ronaldo continúa acercándose a la histórica marca de los mil goles, consolidando su legado como uno de los máximos anotadores en la historia del fútbol.

Por su parte, el Al Nassr se mantiene en la cima de la clasificación, ampliando su ventaja sobre su más cercano perseguidor, el Al Hilal, mientras que el Al Najma sumó una nueva derrota, acumulando una racha negativa en el torneo.