Cristiano Ronaldo recupera la sonrisa al marcar su gol 980

El delantero portugués se encuentra a tan sólo veinte de la mítica barrera de los mil goles que se ha marcado como objetivo

El portugués Cristiano Ronaldo dio un nuevo paso hacia una marca histórica al anotar el gol número 980 de su carrera profesional en la victoria de Al Nassr por 3-0 sobre Diriyah, en partido correspondiente a la Saudi Pro League.

El astro luso abrió el marcador al minuto 23 en el estadio Al-Awwal Park, al aprovechar un rebote del guardameta rival tras un disparo del francés Kingsley Coman. Con ello, el delantero de 41 años quedó a sólo 20 anotaciones de alcanzar la simbólica cifra de mil goles oficiales en su trayectoria.

La escuadra dirigida por Ange Postecoglou dominó las acciones desde el inicio y amplió la ventaja al minuto 35 gracias a Samú Costa, quien aprovechó una jugada colectiva para firmar el 2-0 antes del descanso.

Ya en la segunda mitad, Kingsley Coman sentenció el encuentro al minuto 77 con el tercer tanto de la tarde, rubricando una actuación convincente de los locales frente a un conjunto visitante que tuvo entre sus titulares al uruguayo Darwin Núñez.

El encuentro pudo haber significado una cifra aún mayor para Ronaldo, quien había enviado previamente el balón al fondo de las redes en los primeros minutos del partido, aunque la anotación fue invalidada por fuera de juego. Sin embargo, el portugués encontró su recompensa poco después para seguir incrementando su impresionante registro goleador.

Con este resultado, Al Nassr alcanzó las 19 unidades y se mantuvo en la pelea por los primeros puestos del campeonato saudí, igualando en puntos a Al Qadsiah en la parte alta de la clasificación.

Más allá de los tres puntos, la jornada quedó marcada por otro hito en la carrera de Cristiano Ronaldo, quien continúa desafiando el paso de los años y acercándose a una cifra que parecía inalcanzable. Con 980 goles en su cuenta, el portugués mantiene vivo el objetivo de convertirse en el primer futbolista en alcanzar los mil tantos oficiales.