 Cristiano Ronaldo lanza su canal de YouTube: UR Cristiano

Cristiano Ronaldo, el legendario futbolista y máximo goleador histórico, no solo brilla en los terrenos de juego, sino que ahora se adentra en el mundo digital con el lanzamiento de su canal de YouTube, UR Cristiano.

Con más de 6,64 millones de suscriptores en su primera jornada, el astro del fútbol y su pareja Georgina Rodríguez han sorprendido al mundo con este proyecto innovador que promete acercar a los seguidores a su vida personal y profesional de una manera única.

UR Cristiano busca ofrecer una visión más íntima de Cristiano Ronaldo, trascendiendo más allá del ámbito futbolístico para mostrar aspectos de su vida diaria, momentos familiares y desafíos en pareja.

A través de videos que abarcan desde consejos de superación personal hasta desafíos divertidos, el canal promete ser una plataforma diversa y entretenida para sus seguidores.

A present for my family ❤️ Thank you to all the SIUUUbscribers! ➡️ https://t.co/d6RaDnAgEW pic.twitter.com/keWtHU64d7