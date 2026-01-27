¿Cristiano Ronaldo jugará en el partido amistoso vs México?

Portugal será el cuarto encuentro amistoso de la Selección Tricolor, por ser uno de los equipos más competitivos con figuras de renombre que aumentan la emoción

El estadio Azteca volverá a recibir partidos de alto nivel el próximo sábado 28 de marzo, cuando la Selección Mexicana enfrente a Portugal en un amistoso internacional que marca la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula.

Amistoso genera gran expectativa en aficionados

El encuentro será el cuarto compromiso amistoso de México en 2026, después de enfrentar a Panamá, Bolivia y recibir a Islandia. Portugal llega como uno de los equipos más competitivos del mundo, con figuras de renombre que aumentan la emoción entre los seguidores del fútbol.

Portugal muestra su plantel estelar

Jugadores como Bruno Fernandes, João Félix, Vitinha, Rafael Leao, Bernardo Silva y João Neves forman parte de la alineación lusitana, consolidando a Portugal como uno de los favoritos de cara a futuras competencias internacionales. La calidad del equipo europeo garantiza un espectáculo de primer nivel.

¿Cristiano Ronaldo jugará en el Azteca?

La presencia de Cristiano Ronaldo sigue siendo una incógnita que mantiene en vilo a los aficionados. Fuentes cercanas a la Federación Mexicana de Futbol aseguran que se están considerando ciertas condiciones de logística, seguridad y hospedaje para su participación. Su eventual aparición sería un gran atractivo para el partido.

El estadio Azteca ha sido remodelado para mejorar infraestructura, seguridad y comodidad. La FMF trabaja para garantizar un evento seguro y organizado, asegurando que jugadores y público vivan una experiencia sin contratiempos. La logística incluye atención a transporte, entradas y protocolos sanitarios.

La combinación de un rival de primer nivel y la expectativa sobre Cristiano Ronaldo ha generado una gran demanda de boletos y cobertura mediática. México vs Portugal no será solo un amistoso, sino un evento histórico que marca un hito en el fútbol mexicano, especialmente en un estadio icónico como el Azteca.