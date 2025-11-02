Cristiano Ronaldo Jr marca su primer gol con sub-16 de Portugal

Durante un partido de la Copa de Federaciones, el hijo de 'El Bicho' anotó su primer tanto con la selección gracias a una asistencia de Moita

El hijo de Cristiano Ronaldo marcó este sábado su primer gol con la selección sub-16 de Portugal contra Gales en la Copa de Federaciones que se disputa en Antalya, Turquía.

Cristianinho, como se conoce en Portugal al joven de 15 años, abrió el marcador en el minuto 42 con un disparo raso con el pie derecho, tras un pase de Carlos Moita.

Cristiano Ronaldo Jr's finish was sublime.



Después de él, su compañero Rafael Cabral marcó en el minuto 65 y en el 91.

En mayo, el primogénito de Cristiano Ronaldo disputó sus primeros partidos con la camiseta portuguesa en la categoría sub-15 en Croacia, donde brilló con un doblete en la final ganada ante la selección anfitriona con un marcador de 2-1.

El siguiente enfrentamiento se llevará a cabo el próximo 4 de noviembre ante la selección de Inglaterra.