Cristiano Ronaldo firma su gol 982 y guía triunfo del Al-Nassr

El portugués llega a cinco dianas esta temporada y se queda a 18 de convertirse en el primer futbolista de la historia en alcanzar la cifra de 1,000 goles

El portugués Cristiano Ronaldo continúa acercándose a una marca histórica. El astro luso anotó su gol número 982 como profesional en la victoria en patio ajeno de Al-Nassr por 3-1 sobre Al-Faisaly, dentro de la jornada 11 de la Liga Profesional Saudí, este viernes.

El conjunto visitante tomó ventaja desde los primeros minutos gracias a un tanto de Abdullah Al-Hamdan al minuto 4. Ya en la segunda mitad, apareció la figura de Ronaldo para ampliar la diferencia en el marcador.

El delantero portugués se elevó dentro del área al 49' y conectó un potente remate de cabeza tras un servicio a balón parado de João Félix, enviando el balón al fondo de las redes para firmar el 2-0 parcial.

La anotación tuvo que ser revisada por el VAR debido a una posible posición adelantada, pero finalmente fue validada, permitiendo que el capitán de Al-Nassr sumara oficialmente su gol 982 en su extraordinaria carrera.

Al-Faisaly reaccionó al minuto 66 con un descuento de Theo Bongonda, aunque la esperanza local duró poco. Al 79', Angelo Gabriel sentenció el encuentro con el tercer tanto de los visitantes para decretar el 3-1 definitivo.

Con esta nueva anotación, Ronaldo quedó a 18 goles de la simbólica cifra de 1,000 tantos oficiales, objetivo que mantiene viva la expectativa en el futbol mundial. Además, el portugués sigue demostrando su vigencia a los 41 años, siendo una de las principales figuras de Al-Nassr en la lucha por los primeros puestos del campeonato saudí.