Cristiano Ronaldo felicita a su hija con tierno mensaje

Una vez más, el futbolista muestra su lado parental en redes sociales, ahora el motivo es el cumpleaños número cuatro de su hija Bella.

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo volvió a mostrar su lado más familiar al dedicar un mensaje especial a su hija menor por su cumpleaños número cuatro, una publicación que generó reacciones entre sus seguidores.

El talentoso delantero, difundió imágenes acompañadas de palabras dirigidas a la pequeña, en una fecha significativa para él.

¿Qué mensaje le dedicó Cristiano Ronaldo a su hija?

“¡Felicidades, mi princesa! 🎂❤️🤍 4 años llenos de alegría. ¡El papá te ama mucho! #AngelyBella”, escribió el jugador en su publicación.

Un vínculo cercano con sus hijos

Cristiano Ronaldo ha mantenido constante presencia junto a sus hijos: Cristiano Ronaldo Jr., los mellizos Eva María y Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda.

En distintas ocasiones ha compartido momentos cotidianos como entrenamientos en casa, celebraciones de cumpleaños y viajes familiares, donde destaca la convivencia entre todos.

La esposa de CR7, Georgina Rodríguez también forma parte de estos lindos momentos. La modelo y empresaria suele publicar imágenes junto al futbolista y los niños en celebraciones, vacaciones y eventos importantes.

Ambos han proyectado una dinámica centrada en la convivencia familiar, con mensajes que resaltan el acompañamiento y la cercanía con sus hijos.

Momentos familiares que comparte en redes

A lo largo de los últimos años, el jugador ha hecho públicos distintos episodios personales, incluyendo nacimientos, reuniones navideñas y celebraciones especiales.

Las publicaciones muestran una faceta fuera de las canchas, donde combina su carrera profesional con actividades familiares y mantiene constante interacción con sus seguidores.