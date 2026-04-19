Cristiano Ronaldo felicita a su hija con tierno mensaje

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo volvió a mostrar su lado más familiar al dedicar un mensaje especial a su hija menor por su cumpleaños número cuatro, una publicación que generó reacciones entre sus seguidores.
El talentoso delantero, difundió imágenes acompañadas de palabras dirigidas a la pequeña, en una fecha significativa para él.
¿Qué mensaje le dedicó Cristiano Ronaldo a su hija?
“¡Felicidades, mi princesa! 🎂❤️🤍 4 años llenos de alegría. ¡El papá te ama mucho! #AngelyBella”, escribió el jugador en su publicación.
Un vínculo cercano con sus hijos
Cristiano Ronaldo ha mantenido constante presencia junto a sus hijos: Cristiano Ronaldo Jr., los mellizos Eva María y Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda.
En distintas ocasiones ha compartido momentos cotidianos como entrenamientos en casa, celebraciones de cumpleaños y viajes familiares, donde destaca la convivencia entre todos.
La esposa de CR7, Georgina Rodríguez también forma parte de estos lindos momentos. La modelo y empresaria suele publicar imágenes junto al futbolista y los niños en celebraciones, vacaciones y eventos importantes.
Ambos han proyectado una dinámica centrada en la convivencia familiar, con mensajes que resaltan el acompañamiento y la cercanía con sus hijos.
Momentos familiares que comparte en redes
A lo largo de los últimos años, el jugador ha hecho públicos distintos episodios personales, incluyendo nacimientos, reuniones navideñas y celebraciones especiales.
Las publicaciones muestran una faceta fuera de las canchas, donde combina su carrera profesional con actividades familiares y mantiene constante interacción con sus seguidores.