Cristiano Ronaldo anuncia su salida de la Selección de Portugal

Alguien con la estatura de CR7 merecía un tipo diferente de atención por parte de los entrenadores 'por su historia en el fútbol', señaló el director técnico

El futbolista Cristiano Ronaldo anunció este miércoles que abandona la selección de Portugal.

A través de redes sociales, CR7 mencionó que su decisión fue tomada después de conversar con el presidente de la federación nacional.

"Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección. A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción".

Esto sucede después de que el director técnico Jorge Jesus dio a conocer que no planeaba que ingresara al campo de fuego para el partido contra Dinamarca en la Liga de Naciones.

Durante la conferencia de prensa, mencionó que las “reglas son las mismas para todos” y que Gonçalo Ramos sería titular en punta contra Dinamarca si todo salía según lo previsto.

"No sé qué va a pasar en el partido. Si lo necesitamos (a Ronaldo) para jugar (en algún momento), jugará. Si no, no", explicó.

Jesus, que trabajó con Ronaldo alrededor de un año en Arabia Saudita, dijo que el jugador no se negó a entrenar después de haberse quedado en el banquillo, por lo que reconoció que le había dicho a Ronaldo que probablemente jugaría contra Noruega, pero cambió de opinión por las circunstancias del partido.

Alguien con la estatura de Ronaldo merecía un tipo diferente de atención por parte de los entrenadores “por su carrera e historia en el fútbol”, señaló el director técnico.

Asumió el mando del equipo tras el Mundial en reemplazo de Roberto Martínez; dijo que terminó “obligado” a tener una reunión con Ronaldo por el ruido generado en Portugal sobre la situación.

Pero sostuvo que no había ningún “caso Ronaldo” del que hablar y que no había nada que resolver entre él y el jugador porque no había nada malo.