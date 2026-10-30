Cristiano llega a 985 goles tras triplete en triunfo del Al Nassr

El astro portugués marcó tres veces en la victoria de Al Nassr sobre Al Kholood y quedó a solo 15 anotaciones de la histórica barrera de los mil goles

Cristiano Ronaldo continúa agrandando su legado en el futbol mundial. El delantero portugués alcanzó este jueves la cifra de 985 goles oficiales en su carrera profesional tras anotar un triplete en la victoria de Al Nassr por 5-3 sobre Al Kholood, dentro de la Saudi Pro League.

Con esta actuación, el atacante luso quedó a únicamente 15 goles de la marca de 1,000 anotaciones, una cifra que se perfila como uno de los últimos grandes objetivos de una trayectoria repleta de récords y títulos.

El duelo no comenzó de la mejor manera para Ronaldo, quien vio anulados dos tantos por posición adelantada durante la primera mitad. Sin embargo, el veterano goleador reaccionó tras el descanso y desató toda su capacidad ofensiva en apenas unos minutos.

El primer gol de su cuenta personal llegó al minuto 66, cuando aprovechó una asistencia de João Félix para enviar el balón al fondo de la red y alcanzar los 983 tantos en su carrera. Apenas unos minutos después, al 72, volvió a aparecer dentro del área para marcar de cabeza y sumar el gol número 984.

La obra quedó completa al minuto 81, cuando empujó un rechace generado tras una jugada de Sadio Mané, sellando así su triplete y llegando a los 985 goles oficiales.

Además de la destacada actuación del portugués, João Félix fue una de las figuras del encuentro al participar activamente en la generación ofensiva de Al Nassr, colaborando en dos de las anotaciones del conjunto saudí.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo mantiene intacta su ambición goleadora y sigue acercándose a una cifra que parecía inalcanzable para cualquier futbolista profesional. Con 985 dianas en su historial, el portugués continúa escribiendo nuevas páginas en la historia del futbol mundial.