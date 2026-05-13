Cristiano Jr es convocado por la selección sub-16 de Portugal

Hasta ahora, el joven delantero registra un gol en seis partidos con la selección sub-16, además de haber conquistado ya dos títulos juveniles

Cristiano Ronaldo Jr. continúa dando pasos importantes en su carrera dentro del futbol juvenil europeo, el hijo mayor de Cristiano Ronaldo fue convocado nuevamente por la selección sub-16 de Portugal para disputar el próximo UEFA Under-16 Development Tournament, competencia que se celebrará del 19 al 24 de mayo en la ciudad de Bragança, al norte del país.

La convocatoria fue anunciada por la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), que incluyó al joven atacante de 15 años dentro de una lista de 22 futbolistas seleccionados para representar al combinado luso en el torneo internacional.

Además de Portugal, el certamen contará con la participación de Italia, Grecia y República Checa, selecciones que servirán como prueba para una de las generaciones juveniles más seguidas actualmente dentro del futbol portugués.

Cristiano Jr sigue creciendo con las juveniles de Portugal

El llamado representa una nueva oportunidad para Cristiano Jr., quien poco a poco comienza a consolidarse dentro de las categorías inferiores de Portugal.

Hasta ahora, el joven delantero registra un gol en seis partidos con la selección sub-16, además de haber conquistado ya dos títulos juveniles: el Torneo Internacional del Algarve, celebrado el pasado mes de febrero, y la Copa de las Federaciones, disputada en Turquía durante octubre del año pasado.

Su crecimiento futbolístico comenzó a llamar la atención desde su etapa con la selección sub-15 portuguesa, especialmente durante un torneo internacional realizado en Croacia, donde marcó un doblete en la final que le dio el campeonato a Portugal.

A partir de entonces, el hijo del histórico goleador portugués empezó a recibir más seguimiento tanto por parte de entrenadores como de aficionados y medios deportivos europeos.

El hijo de CR7 sigue los pasos de su padre

Actualmente, Cristiano Ronaldo Jr. forma parte de las categorías inferiores del Al Nassr de Arabia Saudita, además de ser el capitán del equipo, club donde también milita su padre desde finales de 2022.

Antes de llegar al futbol saudí, el juvenil pasó por las academias del Manchester United y la Juventus, equipos en los que Cristiano Ronaldo también dejó huella durante su carrera profesional.

Dentro del campo, Cristiano Jr. suele desempeñarse como extremo izquierdo, precisamente la posición en la que Cristiano Ronaldo comenzó su trayectoria antes de convertirse en uno de los máximos goleadores en la historia del futbol mundial.

Otro detalle que suele llamar la atención es que el juvenil utiliza frecuentemente el dorsal número 7, símbolo que ha acompañado a su padre durante gran parte de su carrera.

La expectativa crece alrededor de Cristiano Jr

El desarrollo futbolístico del hijo de CR7 ha generado una enorme expectativa en Portugal y en distintos sectores del futbol internacional.

Aunque muchos especialistas consideran que todavía es temprano para comparar su carrera con la de su padre, reconocen que el atacante ha mostrado condiciones interesantes dentro de los procesos juveniles portugueses.

Al mismo tiempo, su apellido y el impacto mediático que rodea a Cristiano Ronaldo convierten cada una de sus convocatorias en un tema de atención internacional.

Por ahora, Cristiano Jr. continuará sumando experiencia con las selecciones menores de Portugal mientras busca abrirse camino dentro del futbol europeo y construir su propia historia lejos de la enorme sombra de una de las mayores leyendas del deporte.