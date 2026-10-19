Cristian 'Púas' Pérez debuta con nocaut de 27 segundos en UFC

Cristian “Púas” Pérez necesitó apenas 27 segundos para ganar su primera pelea en UFC. El mexicano noqueó al canadiense Kyle Nelson durante la cartelera principal de UFC Edmonton, celebrada el sábado 17 de octubre, y después sorprendió con un reto en tono de broma al actor Alfredo Adame.
El triunfo en peso ligero dejó al peleador de Ensenada, Baja California, con un récord profesional de 16 victorias y dos derrotas. Fue su tercera victoria consecutiva antes del límite, después de conseguir su contrato con la organización en agosto.
“Púas” reaccionó a una derecha y resolvió en el primer round
Pérez intentó sorprender al comienzo con un giro hacia las piernas de Nelson para buscar una sumisión. El canadiense respondió con una derecha que desequilibró al mexicano, pero no consiguió frenar su ofensiva.
“Púas” recuperó la posición y avanzó con una combinación que mandó a su rival a la lona. Desde ahí conectó golpes de martillo hasta que el árbitro Jason Herzog intervino para detener el combate.
El resultado quedó registrado como nocaut por golpes a los 0:27 del primer asalto, con lo que Pérez abrió su trayectoria en UFC frente a un oponente que contaba con experiencia dentro de la organización.
ASÍ SE DEBUTA EN EL OCTÁGONO 😤 #UFCEdmonton | En vivo por @PPlusDeportes https://t.co/8GB7ddd8QY— UFC Español (@UFCEspanol) October 18, 2026
Reta a Alfredo Adame y el actor responde
Durante la entrevista posterior dentro del octágono, Pérez aprovechó el micrófono para celebrar su actuación y lanzó una inesperada invitación al actor mexicano.
“Alfredo Adame, eres el único que puede darme una buena pelea”, expresó entre bromas.
El tiro ya está cantado 🤯😎 Cristian “Púas” Pérez vs Alfredo “La bestia” Adame. Solo @_PonchoDeNigris lo puede hacer verdad. La pelea que todo México quiere ver https://t.co/d6wzndimD1— Isaac P.O. (@PinchePillo15) October 18, 2026
Adame siguió el intercambio con un comentario en Instagram: “Va, Acepto”. La respuesta añadió un episodio de humor a la celebración del peleador, aunque no existe un combate anunciado por UFC entre ambos.
Una segunda oportunidad en el Contender Series lo llevó a UFC
El debut llegó después de un camino que incluyó una derrota en su primera participación en Dana White’s Contender Series. En agosto de 2025, Pérez perdió ante Manoel Sousa y tuvo que buscar nuevamente su incorporación a la empresa.
En abril de 2026 venció a Gilberto Santos por nocaut técnico en el primer round. Después regresó al Contender Series y, el 18 de agosto, detuvo a Logan Paxton a los 1:06 del segundo asalto para obtener su contrato.
El mexicano, de 27 años y que entrena en The Goat Shed, en Miami, convirtió esa segunda oportunidad en una presentación de menos de medio minuto ante el público canadiense. Con la victoria sobre Nelson, inició con marca de 1-0 su paso por UFC.