Craig Skinner deja Red Bull tras 20 años en la Fórmula 1

El diseñador jefe de Red Bull, Craig Skinner, abandona la escudería con efecto inmediato tras dos décadas clave en su estructura técnica

El jefe de diseño de Red Bull Racing, Craig Skinner, ha dejado el equipo con efecto inmediato, según confirmó oficialmente la escudería de Milton Keynes.

La noticia marca el fin de una etapa de más de 20 años dentro de una de las estructuras técnicas más exitosas de la Fórmula 1 moderna.

La salida se produce a pocas semanas del inicio de la temporada 2026 y en medio de la preparación para el nuevo reglamento técnico, lo que convierte su marcha en un movimiento de alto impacto dentro del paddock.

Dos décadas de ascenso dentro del equipo

Skinner se unió a Red Bull en 2006, inicialmente como especialista en dinámica de fluidos computacional (CFD). Desde entonces, su carrera fue en ascenso constante: en 2009 asumió como jefe adjunto de aerodinámica, en 2018 pasó a liderar el departamento y, finalmente, en 2022 fue nombrado diseñador jefe.

En su rol más reciente trabajó directamente bajo la dirección técnica de Pierre Waché, colaborando estrechamente con el histórico diseñador Adrian Newey, quien posteriormente dejó el equipo para incorporarse a Aston Martin F1 Team.

Antes de su llegada a Red Bull, Skinner también formó parte de estructuras como Jordan y Williams, consolidando una trayectoria extensa dentro de la máxima categoría.

Pieza clave en la era Verstappen

El ingeniero británico fue fundamental en el éxito reciente del equipo, especialmente durante la etapa dominada por el reglamento de efecto suelo.

Participó activamente en el desarrollo del RB19 de 2023, considerado uno de los monoplazas más dominantes en la historia de la F1 tras conseguir 21 victorias en 22 carreras.

Durante este periodo, Max Verstappen conquistó títulos mundiales consecutivos entre 2021 y 2024, consolidando una era dorada para la escudería austríaca.

Skinner también fue parte de la estructura técnica que sostuvo el rendimiento competitivo del equipo en la transición posterior.

En 2026, bajo el liderazgo general de Laurent Mekies, Red Bull ha mostrado señales de solidez, especialmente con su nueva unidad de potencia desarrollada en asociación con Ford, que ha destacado por su fiabilidad en las primeras pruebas.

En su declaración oficial, Red Bull expresó: “Después de 20 años con el equipo, Craig Skinner, nuestro diseñador jefe, dejará el equipo de Red Bull Technology. Craig ha sido una parte fundamental de nuestro equipo y de su éxito, y queremos agradecerle su arduo trabajo y dedicación. Todo el equipo Red Bull le desea lo mejor para el futuro”.

Si bien no se detallaron los motivos, diversos reportes apuntan a que la decisión fue tomada por voluntad propia. Hasta el momento no se ha anunciado un reemplazo definitivo, aunque se espera que el cargo sea cubierto internamente de manera interina.

Un movimiento sensible antes del arranque 2026

La salida se conoció antes de la segunda tanda de pruebas de pretemporada en Bahréin. La Fórmula 1 regresará a pista para tres días adicionales de ensayos antes de viajar a Australia, donde la temporada comenzará del 6 al 8 de marzo.

El contexto no es menor: el campeonato entra en una nueva era reglamentaria y Red Bull encara uno de los desafíos técnicos más grandes de su historia reciente. La marcha de Skinner se suma a otros cambios estructurales de alto perfil en los últimos años.

Por ahora, no se conocen los próximos pasos del ingeniero, aunque en el paddock ya circulan rumores que lo vinculan con futuros proyectos, incluido el desembarco de nuevas estructuras en la categoría.

La salida de Craig Skinner no solo representa el adiós de un ingeniero clave, sino también el cierre de un capítulo determinante en una de las etapas más exitosas de Red Bull en la Fórmula 1.