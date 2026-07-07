CR7 no logra ser campeón del Mundo con Portugal en 7,330 días

En su último partido en un Mundial, siguió contando con el apoyo de la grada, que coreó su nombre de forma intermitente, pese a sus escasas intervenciones

Aunque Cristiano Ronaldo se consolidó como el único jugador en anotar un gol en seis mundiales, no logró levantar la Copa del Mundo.

Luego de ser derrotado por la selección de España, el delantero portugués teme que sea su último Mundial.

"Ojalá no sea mi último partido".

Recordemos que esta justa mundialista podría ser la última para el máximo anotador del Real Madrid, debido a que en la próxima edición tendría aproximadamente 45 años. Sin embargo, reiteró que una copa no lo haría ni más grande ni más pequeño.

"Cristiano no va a ser más o menos Cristiano por ganar la Copa del Mundo"

En su último partido en un Mundial, siguió contando con el apoyo de la grada, que coreó su nombre de forma intermitente, pese a sus escasas intervenciones.

No llegó tal momento, pese a que lo buscó. Se fue del Mundial sin el protagonismo que buscaba, pero con la conciencia tranquila, "después de darlo todo".

Veinte años y 25 días después, España, el país en el que forjó su leyenda, propició su final mundialista. Seis Mundiales, 27 partidos, 11 goles y 2,305 minutos después, España terminó con su sueño en esta edición.