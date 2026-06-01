Cowser lidera triunfo de Orioles sobre Toronto

Colton Cowser impulsó cuatro carreras y Kyle Bradish brilló desde la lomita en la victoria 9-5 de Baltimore sobre los Azulejos

Los Orioles de Baltimore cerraron con éxito su serie ante los Azulejos de Toronto al imponerse 9-5 este domingo, apoyados en una sólida apertura de Kyle Bradish y una destacada actuación ofensiva de Colton Cowser.

Luego de tres encuentros definidos por márgenes mínimos, el conjunto de Baltimore tomó el control desde las primeras entradas y construyó una ventaja que nunca estuvo en riesgo.

Con el triunfo, los Orioles dividieron la serie y culminaron una positiva estancia en casa, en la que lograron siete victorias en diez compromisos, incluida una barrida frente al líder divisional Tampa Bay.

Kyle Bradish tuvo una de sus mejores actuaciones de la temporada al trabajar siete entradas en las que permitió apenas cuatro imparables y una carrera sucia.

El lanzador derecho también registró cuatro ponches y otorgó tres bases por bolas para apuntarse su tercera victoria de la campaña.

Aunque su récord se mantiene por debajo de .500, Bradish continúa mostrando una notable recuperación, reflejada en una efectividad de 1.72 durante sus últimas cinco aperturas.

Cowser impulsa la ofensiva

La figura ofensiva de la jornada fue Colton Cowser, quien remolcó cuatro carreras, incluida una mediante un cuadrangular de tres anotaciones que amplió la ventaja de Baltimore.

Los Orioles comenzaron a fabricar daño desde la segunda entrada y posteriormente sentenciaron el encuentro con un racimo de cinco carreras que dejó sin respuesta al abridor novato Spencer Miles.

También destacó Pete Alonso, quien conectó dos imparables, anotó en dos ocasiones y produjo una carrera, mientras que el dominicano Samuel Basallo aportó un doblete remolcador dentro del ataque de Baltimore.

Toronto reaccionó demasiado tarde

Los Azulejos se vieron rápidamente abajo en el marcador y llegaron a estar perdiendo por nueve carreras antes de mostrar señales de reacción en la recta final del encuentro.

El venezolano Yohendrick Piñango conectó un cuadrangular de tres carreras en la octava entrada para reducir la diferencia, aunque el daño ya era insuficiente para cambiar el rumbo del partido.

Toronto también utilizó al relevista Hayden Juenger, quien debutó en las Grandes Ligas tras ser ascendido desde Triple-A. El derecho permitió dos hits y otorgó dos boletos durante su única entrada de trabajo.

Uno de los momentos más inusuales del encuentro ocurrió en la sexta entrada, cuando el jardinero dominicano Jesús Sánchez abandonó el terreno tras sufrir una contusión en la muñeca derecha.

De acuerdo con los reportes, el pelotero habría sido impactado por una pelota lanzada desde las gradas durante una interrupción del juego.

Las radiografías realizadas posteriormente descartaron fracturas, por lo que el incidente no parece representar una lesión de gravedad para el jugador de Toronto.