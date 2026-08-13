Cowboys de Dallas se mantienen como la franquicia más cara

Por séptimo año consecutivo, los Cowboys de Dallas encabezan la lista como el equipo más valioso de la NFL y con una amplia diferencia

La NFL continúa consolidando su hegemonía económica en el deporte global, pues aun sin haber iniciado la temporada, el valor financiero de sus 32 organizaciones se ha disparado a niveles récord.

Según especialistas, la franquicia promedio alcanzó una cotización de US$9,340 millones de dólares en 2026, lo que representa un vertiginoso incremento del 31% en comparación con los US$7,130 millones registrados en 2025.

De acuerdo con el ranking anual de la firma especializada Sportico, cada equipo de la liga sumó en promedio unos US$2,210 millones de dólares a su patrimonio en un lapso de apenas 12 meses.

Con este salto, la NFL ya cuenta con nueve franquicias, superando el umbral de los US$10,000 millones de dólares en valuación.

Unl imperio financiero

Por séptimo año consecutivo, los Cowboys de Dallas encabezan la lista como el equipo más valioso de la NFL. La franquicia texana alcanzó una cotización de US$15,500 millones de dólares, un incremento del 21% respecto al año anterior.

El ascenso de Dallas refleja la magnitud de la expansión financiera de toda la liga. Cuando Sportico presentó su primera clasificación en 2020, los Cowboys cotizaban en US$6,430 millones de dólares. En seis años, el valor del equipo de la "Estrella Solitaria" se ha disparado más del 141%.

El podio financiero de la liga lo completan:

Dallas Cowboys: $15,500 MDD (+21%) Los Angeles Rams: $12,700 MDD New York Giants: $12,000 MDD

Negocio sí; resultados no

Lo más destacado del fenómeno económico de Dallas es que se produce en un contexto de sequía deportiva. El equipo viene de encadenar dos temporadas consecutivas con apenas siete victorias cada una y sin lograr el pase a la postemporada.

A pesar de los reclamos de la afición y la falta de éxitos en el emparrillado, el atractivo comercial, los acuerdos de patrocinio y la fortaleza de la marca de los Cowboys mantienen a la franquicia inmune a los altibajos competitivos, confirmando que en la NFL moderna, el éxito financiero camina por un riel independiente al marcador.