Cowboys blindan a Quinnen Williams con mega contrato

El contrato incluye 101 millones de dólares garantizados y se sumará a los dos años que le quedaban del convenio vigente

El tackle defensivo Quinnen Williams y los Cowboys de Dallas pactaron una ampliación de contrato por tres años, con un monto total de 105,9 millones de dólares, para su primera campaña completa con el equipo.

El contrato, que se añadirá a los dos años restantes del acuerdo actual, comprende 101 millones de dólares garantizados. El promedio anual de 35,3 millones de dólares en la extensión es el segundo más alto entre los tackles defensivos, por detrás del tackle defensivo Jalen Carter, de Filadelfia, quien juega para el Este de la Conferencia Nacional.

La extensión lucrativa podría permitir que Williams permanezca con los Cowboys hasta 2030, tras ser adquirido a través de un intercambio en la temporada de 2025. Una de las dos selecciones de primera ronda que obtuvo Dallas en el sorprendente intercambió que envió a Micah Parsons, un destacado cazamariscales, a los Packers de Green Bay solo una semana antes del comienzo de la última temporada fue entregada por ellos.

En la apertura del campamento de entrenamiento, Stephen Jones, el vicepresidente ejecutivo de personal, anunció que estaban colaborando con los representantes de Williams para una extensión. Ya hay un acuerdo después de menos de dos semanas.

En el sitio web del equipo, Jones expresó: "Es un elemento fundamental de todas las piezas en movimiento que respaldaron nuestro intercambio del año pasado". "Pienso que esto, al final del día, le da un moño encima en el sentido de saber que 'Q' estará aquí durante los próximos cinco años a largo plazo".

Cowboys, DT Quinnen Williams agree on 3-year, $105.9M extension. (via @RapSheet) pic.twitter.com/9maTxKVEgo — NFL (@NFL) August 10, 2026 La llegada de Williams desde los Jets de Nueva York el año pasado significó un impulso inicial para una de las defensivas más débiles de la NFL. Después de un intercambio, los Cowboys ganaron sus primeros tres partidos; sin embargo, sufrieron una derrota ante Detroit por 44-30, lo que marcó el comienzo de la racha de cuatro derrotas en cinco juegos que terminó con la temporada. Dallas no logró entrar a los playoffs por segundo año seguido. Los Cowboys, cuando concluyó la primera campaña del entrenador Brian Schottenheimer con un registro de 7-9-1, contaron con una de las ofensivas más destacadas de la liga. Durante la temporada baja, renovaron su defensa pensando que Williams sería un jugador clave en los numerosos cambios. Williams es parte de un equipo que vuelve e incluye a Kenny Clark, quien también juega como tackle defensivo y fue adquirido en el intercambio por Parsons. También están Donovan Ezeiruaku, ala defensiva de segundo año; DeMarvion Overshown, linebacker; DaRon Bland y Shavon Revel Jr., esquineros; y Malik Hooker, safety. A pesar de que los Jets tuvieron una marca de 7-10, Williams fue nombrado All-Pro tres años después de ser elegido por los Jets, en 2019, como la tercera selección global.