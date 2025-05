 Cowboys adquiere a George Pickens en intercambio con los Steelers

Los Dallas Cowboys han incorporado a George Pickens, exreceptor estelar de los Pittsburgh Steelers, a cambio de un par de rondas de los dos próximos drafts de la NFL, informó este miércoles el club.

"Acordamos los términos para adquirir a George Pickens y una selección de sexta ronda de 2027 de los Steelers, a cambio de una selección de tercera ronda de 2026 y una selección de quinta ronda de 2027", informaron los Cowboys en un comunicado.

Pickens, quien tiene 24 años, es uno de los jóvenes receptores más talentosos de la liga gracias a su velocidad y seguridad de manos, aunque también se ha distinguido por su complicado carácter.

