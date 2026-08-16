Courtois, Mbappé y Bellingham vuelven a convocatoria del Madrid

La lista está encabezada por Thibaut Courtois, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella y Yan Diomande

El Real Madrid contará con varias de sus principales figuras para el amistoso de este domingo frente al Schalke 04, luego de que el técnico José Mourinho incluyera por primera vez esta pretemporada a seis jugadores que se habían incorporado más tarde al trabajo del equipo.

La lista está encabezada por Thibaut Courtois, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella y Yan Diomande, quienes comenzaron la preparación después de su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Posibles debuts y regresos

El encuentro, programado para las 15:00 GMT en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen, podría marcar los primeros minutos de Konaté, Cucurella y Diomande con la camiseta del conjunto blanco.

También será una oportunidad para que Courtois, Mbappé y Bellingham disputen su primer partido de esta pretemporada.

La incorporación de estos jugadores provocó la salida de varios canteranos de la convocatoria anterior, entre ellos Sergio Mestre, Joan Martínez, Lamini Fati y Rubén Yáñez, quienes participaron en el Trofeo Teresa Herrera ante el Deportivo, duelo que el Madrid ganó 1-0 con gol de Brahim Díaz.

Endrick y Tchouaméni, fuera por molestias

Mourinho no incluyó en la convocatoria al brasileño Endrick ni al francés Aurélien Tchouaméni, ambos con problemas físicos.

El entrenador portugués sí mantuvo la presencia de varios jóvenes de la cantera, como el portero ucraniano Illia Voloshyn, el defensa Mario Rivas y los centrocampistas Jorge Cestero y Alexis Ciria.

El duelo ante el Schalke será el último partido de preparación para ambos equipos. El conjunto alemán aprovechará el encuentro para celebrar el vigésimo quinto aniversario del Veltins-Arena.

El técnico del Schalke, Miron Muslic, consideró un privilegio para el club recibir al Real Madrid en una jornada especial para el estadio.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Courtois, Lunin e Illia.

Defensas: Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Konaté, Cucurella, Álvaro Carreras, Dumfries, Rüdiger y Mario Rivas.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Cestero y Alexis Ciria.

Delanteros: Mbappé, Brahim, Vinícius Jr., Carlos Espí y Yan Diomande.