Costa Rica se queda sin Mundial y 'El Piojo' suma otro fracaso

Por: Emiliano Gutiérrez

18 Noviembre 2025, 22:18

El 0-0 ante Honduras dejó a Costa Rica sin repechaje; el equipo de Miguel Herrera terminó tercero del Grupo C con solo una victoria en seis partidos

Miguel Herrera consumó otro fracaso como entrenador.

Pues este martes Costa Rica quedó oficialmente fuera de la pelea por clasificar al Mundial de 2026, después de empatar 0-0 ante Honduras y quedar tercero en su grupo.

Pese a que "El Piojo" fue contratado por la Federación Costarricense de Fútbol para ser quien le regresara el protagonismo a la selección "tica", Miguel Herrera no pudo ni llegar al repechaje.

Pues para acceder al Play Off Intercontinental necesitaba ganar su duelo y esperar a que Haití no ganara su juego, pero esto no sucedió y el marcador quedó en un triste 0-0, lo que le dio el boleto al repechaje a Jamaica y Surinam.

Con este resultado, el conjunto costarricense se quedó estancado en la tercera posición del Grupo C con 7 unidades, luego de conseguir una sola victoria en 6 juegos.

Los que avanzaron directo de la Concacaf fueron Panamá, Curazao y Haití.

