Costa Rica ratifica a Bryan Ruiz como Director Técnico rumbo 2030

Uno de sus mayores logros llegó con el Twente, al que ayudó a conquistar en 2010 el primer campeonato de Eredivisie de su historia

Bryan Ruiz dejó de ser una solución provisional para convertirse en el responsable del nuevo proyecto de la selección de Costa Rica.

La Federación Costarricense de Fútbol confirmó este miércoles 21 de octubre su contratación como entrenador permanente, después de dos victorias que permitieron al equipo conservar su lugar en la Liga A de Naciones de Concacaf.

El excapitán, de 41 años, tendrá como objetivo conducir el proceso rumbo al Mundial de 2030. Su ratificación llega después de asumir el banquillo de manera interina el 28 de septiembre, tras la destitución del argentino Fernando Batista.

La gestión de su antecesor terminó con un empate y cinco derrotas en seis encuentros, un balance que dejó a Costa Rica en riesgo de descender y obligó a la dirigencia a buscar una respuesta inmediata.

La FCRF informa que @bryanruizcr fue designado oficialmente como director técnico de La Sele Mayor Masculina.🇨🇷 Ruiz estará acompañado por Wilmer López y Christian Bolaños como asistentes. ¡Bienvenido a casa y muchos éxitos! 🇨🇷🙌 https://t.co/UrQY0ykudC — FCRF (@fcrf_cr) October 21, 2026 Dos triunfos abrieron el camino a su continuidad Ruiz cambió los resultados en el cierre de la fase de grupos: la selección venció 3-0 a Nicaragua como visitante y después superó 2-0 a Haití. Con cinco goles a favor y ninguno en contra, el equipo aseguró la permanencia, aunque no consiguió avanzar a la siguiente ronda del torneo. Esas actuaciones fortalecieron su candidatura para continuar. Sin embargo, el nombramiento definitivo requirió varios días de negociaciones para resolver las condiciones contractuales y la integración de sus colaboradores. Al anunciar el acuerdo, la Federación destacó la experiencia de Ruiz como referente de la selección y consideró que su liderazgo, junto con su conocimiento del fútbol costarricense e internacional, puede contribuir a consolidar esta nueva etapa. Ecuador y Argentina, las primeras pruebas tras su ratificación El entrenador contará con los exseleccionados Christian Bolaños y Wílmer López como asistentes. Para enero de 2027 está prevista la incorporación del exportero Wardy Alfaro al cuerpo técnico. Los primeros compromisos después de su confirmación serán dos amistosos como visitante: ante Ecuador el 13 de noviembre y contra Argentina el 17. Ambos encuentros ofrecerán una evaluación distinta para un equipo que busca recuperar competitividad después de quedar fuera del Mundial de 2026. Ruiz cuenta con licencia europea de entrenador. Su formación en los banquillos se ha desarrollado principalmente en las categorías menores de Liga Deportiva Alajuelense, donde también trabajó como asistente y tuvo un breve interinato al frente del primer equipo. Del liderazgo en Brasil 2014 al proyecto mundialista de 2030 Como futbolista, Ruiz fue capitán de la selección que alcanzó los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, la mejor actuación de Costa Rica en el torneo. También disputó las ediciones de Rusia 2018 y Catar 2022. Su carrera internacional incluyó etapas en clubes de Bélgica, Países Bajos, Inglaterra y Portugal, además de Brasil. Uno de sus mayores logros llegó con el Twente, al que ayudó a conquistar en 2010 el primer campeonato de Eredivisie de su historia. Ahora deberá trasladar esa experiencia al trabajo de entrenador. Los resultados de su interinato resolvieron la urgencia de mantener la categoría; su responsabilidad permanente será construir un equipo capaz de competir por el regreso de Costa Rica a una Copa del Mundo.