Costa de Marfil vence a Curazao y hace historia al pasar de ronda

La ventaja permitió que Les Éléphants controlaran el desarrollo del partido, mostrando seguridad y evitando que el conjunto caribeño pudiera reaccionar

Costa de Marfil escribió una página inédita en su historia futbolística al derrotar 2-0 a Curazao y asegurar, por primera vez, su clasificación a la ronda de eliminación directa de una Copa del Mundo.

La escuadra africana confirmó su crecimiento internacional con una actuación sólida en el estadio de Filadelfia, donde aprovechó la contundencia de Nicolas Pépé para sellar un triunfo que le permitió finalizar como segundo del Grupo E y mantenerse con vida en el torneo.

Nicolas Pépé lidera la clasificación marfileña

El atacante del Villarreal español fue el gran protagonista del encuentro al marcar un gol en cada tiempo. El primero llegó apenas al minuto siete, luego de que el joven Yan Diomande, de 19 años, recuperó un balón tras un error defensivo de Curazao y asistió a Pépé para abrir el marcador frente al guardameta Eloy Room.

La ventaja permitió que los llamados Les Éléphants controlaran el desarrollo del partido, mostrando seguridad defensiva y evitando que el conjunto caribeño pudiera reaccionar.

El segundo tanto cayó al minuto 64, cuando Pépé recibió un pase filtrado y definió con un disparo de zurda para sentenciar el encuentro. Tres minutos después abandonó el terreno de juego entre aplausos para comenzar a dosificar esfuerzos de cara al compromiso más importante que ha disputado Costa de Marfil en una Copa del Mundo.

Curazao se despide tras un histórico debut mundialista

Curazao llegaba obligado a ganar para mantener vivas sus posibilidades de clasificación y buscar convertirse en la nación con menor población en avanzar a una fase de eliminación directa del torneo; sin embargo, nunca encontró la contundencia necesaria para inquietar seriamente a la defensa africana.

Aunque generó algunas aproximaciones durante el encuentro, el conjunto caribeño no logró romper el orden defensivo de Costa de Marfil y terminó despidiéndose del certamen en su primera participación mundialista.

El representativo de la isla deja como principal logro haber conseguido su primer punto en una Copa del Mundo, luego del empate sin goles frente a Ecuador en la jornada anterior, además de haber competido con intensidad durante toda la fase de grupos.

Costa de Marfil enfrentará un nuevo reto en la siguiente ronda

Con esta victoria, Costa de Marfil avanzó por primera vez a la fase de eliminación directa en cuatro participaciones mundialistas, luego de quedar eliminada en la fase de grupos en sus anteriores apariciones.

Los marfileños habían iniciado su camino con un triunfo por 1-0 sobre Ecuador y posteriormente cayeron ante Alemania, resultados que terminaron por darles el segundo lugar del Grupo E.

Su siguiente compromiso será el próximo 30 de junio, cuando enfrente al segundo lugar del Grupo I, posición que disputan las selecciones de Francia y Noruega, en un duelo que representa la oportunidad de seguir ampliando la mejor actuación mundialista en la historia del conjunto africano.

Además del resultado deportivo, Costa de Marfil contó con un ambiente prácticamente favorable en Filadelfia, ciudad donde estableció su base de entrenamiento durante el torneo y donde una nutrida presencia de aficionados acompañó al equipo en una jornada que terminó convirtiéndose en histórica para el balompié marfileño.

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