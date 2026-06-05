Costa de Marfil remonta a Francia y firma triunfo histórico

La gran figura de la noche fue Guéla Doué, defensor del Estrasburgo y hermano mayor de Désiré Doué, una de las jóvenes estrellas del París Saint-Germain

Costa de Marfil consiguió una de las victorias más importantes de su preparación rumbo al Mundial 2026 al derrotar 2-1 a Francia en Nantes, resultado que representó el primer triunfo de los marfileños sobre el conjunto galo en la historia de sus enfrentamientos.

La gran figura de la noche fue Guéla Doué, defensor del Estrasburgo y hermano mayor de Désiré Doué, una de las jóvenes estrellas del París Saint-Germain. El futbolista marfileño marcó el gol del empate y asistió en la anotación de la remontada para liderar una actuación que sorprendió a uno de los principales candidatos al título mundial.

Francia dominó el inicio, pero perdió el control del partido

El equipo dirigido por Didier Deschamps salió decidido a imponer condiciones desde los primeros minutos. Con Kylian Mbappé como principal referente ofensivo, Francia generó varias ocasiones de peligro antes del descanso, aunque se encontró con una destacada actuación del guardameta marfileño Yahia Fofana.

Mbappé, Marcus Thuram y Michael Olise probaron suerte en distintas ocasiones, pero el arquero africano respondió con intervenciones clave para mantener con vida a su selección.

La insistencia francesa encontró recompensa al minuto 45, cuando Rayan Cherki aprovechó un balón dentro del área para abrir el marcador y enviar a los locales al descanso con ventaja.

Guéla Doué protagoniza una noche inolvidable

La historia cambió por completo en la segunda mitad. Francia realizó múltiples modificaciones y perdió intensidad, situación que fue aprovechada por una Costa de Marfil que comenzó a ganar confianza conforme avanzaban los minutos.

El empate llegó al minuto 53 gracias a una gran acción de Nicolas Pépé, quien habilitó a Guéla Doué para que definiera ante la salida de Mike Maignan y colocara el 1-1.

El gol impulsó al conjunto africano, que empezó a competir de igual a igual frente a una selección francesa que mostró fragilidad defensiva y dificultades para recuperar el control del encuentro.

Mientras Guéla brillaba con Costa de Marfil, su hermano Désiré Doué observaba el partido desde el banquillo francés sin tener participación. Ambos nacieron en Angers, Francia, pero eligieron representar selecciones distintas debido a sus raíces familiares.

Cuando el encuentro parecía encaminarse al empate, Costa de Marfil encontró el golpe definitivo.

Al minuto 84, Guéla Doué volvió a aparecer con una incorporación por la banda derecha y envió un servicio preciso al área que fue rematado de primera intención por Amad Diallo, atacante del Manchester United, para firmar el 2-1 definitivo.

La anotación silenció el Stade de la Beaujoire y consumó una remontada histórica para los campeones africanos.

Alerta para Francia rumbo al Mundial

Más allá del resultado, la derrota dejó señales de preocupación para Francia a pocos días de su debut mundialista.

El conjunto galo llegó al compromiso con una racha de ocho victorias y un empate en sus nueve encuentros anteriores, pero mostró problemas defensivos después del descanso y fue incapaz de reaccionar tras recibir el empate.

Francia compartirá grupo mundialista con Senegal, Noruega e Irak, mientras que Costa de Marfil enfrentará a Alemania, Ecuador y Curazao.

Para los marfileños, la victoria representa una importante inyección de confianza antes del torneo. Para Francia, en cambio, el amistoso dejó dudas en un momento donde cada detalle cuenta en la preparación de una selección que aspira a conquistar el campeonato.