Costa de Marfil golea a Corea del Sur en partido amistoso

La derrota del equipo asiático adquiere importancia en el contexto del Mundial 2026, ya que será el segundo rival de la Selección Mexicana en la fase de grupos.

La Selección de Corea del Sur sufrió una derrota 4-0 ante Costa de Marfil en un partido amistoso disputado en Inglaterra, como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026. El resultado cobra relevancia para México, ya que el conjunto asiático será uno de sus rivales en la fase de grupos.

¿Cómo se desarrolló el partido amistoso?

El encuentro se llevó a cabo en el Stadium MK, donde el equipo africano mostró mayor contundencia desde la primera mitad. Evann Guessand abrió el marcador al minuto 35, aprovechando desajustes defensivos que Corea del Sur no logró corregir a tiempo.

Antes del descanso, Simon Adingra amplió la ventaja al 45+1’, lo que permitió a Costa de Marfil irse al medio tiempo con un marcador favorable y mayor control del partido.

¿Qué ocurrió en la segunda mitad?

Para la parte complementaria, Corea del Sur intentó ajustar su esquema, pero las modificaciones no lograron cambiar la dinámica del encuentro. Martial Godo marcó el tercer gol al minuto 62, tras una jugada a balón parado que volvió a evidenciar problemas en la marca defensiva.

El marcador se cerró en tiempo añadido con Wilfried Singo al 90+3’, sellando una diferencia amplia en el resultado final. Aunque el equipo asiático realizó cambios, incluido el ingreso de Son Heung-min, no generó oportunidades claras de gol.

¿Por qué este resultado es relevante para México?

La derrota de Corea del Sur adquiere importancia en el contexto del Mundial 2026, ya que será el segundo rival de la Selección Mexicana en la fase de grupos. El desempeño mostrado en este amistoso ofrece un parámetro del nivel actual del equipo dirigido por Hong Myung-bo.

Corea del Sur comparte el Grupo A con México, Sudáfrica y el ganador del repechaje europeo entre Dinamarca y República Checa, lo que anticipa una fase inicial con distintos estilos de juego.

¿Cuándo será el partido entre México y Corea del Sur?

El enfrentamiento entre México y Corea del Sur está programado para el 18 de junio en el Estadio Akron, en Guadalajara. Este duelo será clave en las aspiraciones de ambos equipos dentro del grupo.

El rendimiento mostrado por Corea del Sur en sus partidos de preparación podría influir en el planteamiento estratégico de la Selección Mexicana, especialmente en aspectos defensivos y de transición.