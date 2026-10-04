Correrán este domingo el Gran Premio de Baréin 2026

La decimosexta fecha del campeonato mundial iniciará en la madrugada de México, con pilotos como Max Verstappen en los primeros puestos.

La ansiada carrera del Gran Premio de Baréin, ronda 16 del campeonato, la cual se podrá ver en México el domingo 4 de octubre a la 1:00 a.m. tiempo del centro de México. El evento se llevará a cabo en el Circuito Internacional de Baréin.

Para esta cita, Max Verstappen se adjudicó su primera pole position del año, encabezando la parrilla de salida desde la primera posición.

Justo detrás de él partirá Lewis Hamilton en la segunda plaza. Por su parte, Isack Hadjar había logrado clasificarse originalmente en el tercer puesto durante la sesión; sin embargo, tras recibir una penalización sancionada con la pérdida de 5 posiciones, largará desde el octavo lugar.

El resto de la parrilla se conforma con Kimi Antonelli saliendo desde el tercer puesto, seguido por Charles Leclerc en el cuarto, Lando Norris en el quinto y Oscar Piastri en la sexta posición.

La séptima casilla pertenece a George Russell, escoltado por Isack Hadjar en la octava tras su sanción, mientras que Pierre Gasly y Gabriel Bortoleto completan el top 10.

Más atrás se ubican Liam Lawson (11.°), Fernando Alonso (12.°), Carlos Sainz (13.°), Lance Stroll (14.°), Nico Hülkenberg (15.°), Oliver Bearman (16.°), Esteban Ocon (17.°), Alex Albon (18.°), Valtteri Bottas (19.°), Sergio Pérez (20.°), Franco Colapinto (21.°) y Arvid Lindblad en el fondo de la tabla (22.°).