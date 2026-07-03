'Correr el Tour de Francia es un sueño': Isaac del Toro

El ciclista azteca está listo para participar por primera vez en el Tour, dentro del equipo donde milita Tadej Pogacar, favorito para llevarse la 113 edición

El ciclista mexicano Isaac del Toro aseguró este jueves que cumplirá "un sueño" este sábado cuando tome la salida del Tour de Francia por primera vez, algo que hará para ayudar a su compañero esloveno Tadej Pogacar a lograr su quinta victoria en la ronda gala.

"Para mí, este año es importante. Trataré de aprender de los momentos críticos y de aportar lo que pueda para Tadej", dijo el ciclista del UAE.

"Es un gran sueño saber que voy a estar en la salida del Tour y hacerlo en el mejor equipo del mundo, tratando de ayudar a Tadej. Me siento un privilegiado, me cuesta creer la persona en la que me estoy convirtiendo a lo largo de estos años y la verdad es que estoy muy feliz", dijo el originario de Ensenada.

"Estoy deseando de que empiece y voy a intentar darlo todo estas tres semanas", agregó.

Del Toro señaló que se espera "una carrera muy dura" en la que "la táctica va a ser muy importante cada día".

"Estoy emocionado de vivir el deporte de esta manera. Es lo que había esperando siempre, desde que empecé a andar en bicicleta. Estoy emocionado, algo nervioso", confesó.