Correcaminos se medirá contra la Selección Mexicana Sub-23

El encuentro servirá como parte de la preparación del combinado nacional que afina detalles para su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Correcaminos cerrará su etapa de pretemporada rumbo al Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX con un partido amistoso ante la Selección Mexicana Sub-23, programado para el próximo 16 de julio en el Estadio Marte R. Gómez.

El encuentro se disputará a las 20:00 horas y servirá como parte de la preparación del combinado nacional que afina detalles para su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El equipo universitario concluirá así una fase de preparación en la que también enfrentará a rivales como Guadalajara, Necaxa y Sporting de Costa Rica, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al arranque del torneo.

La venta de boletos para este compromiso se realizará del 13 al 16 de julio, dentro del esquema de comercialización por fases establecido para los encuentros de preparación que disputará Correcaminos durante el verano.