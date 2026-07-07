Correcaminos prepara amistoso ante Sporting de Costa Rica

Los boletos ya se encuentran disponibles en la tienda oficial del club y el día del partido podrán adquirirse en las taquillas del inmueble

Correcaminos inició la quinta semana de pretemporada con la mira puesta en el partido amistoso frente al Sporting de Costa Rica, programado para este jueves a las 20:00 horas en el Estadio Marte R. Gómez.

El equipo intensifica su preparación rumbo al Apertura 2026

El equipo universitario retomó los entrenamientos tras su presentación ante las Chivas Rayadas del Guadalajara. Bajo la dirección técnica de Gabriel Pereyra, el plantel realizó trabajos físicos y sesiones de futbol con el objetivo de fortalecer su funcionamiento de cara al inicio del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX.

El encuentro marcará el regreso de un club extranjero al Estadio Marte R. Gómez después de varios años. Los boletos ya se encuentran disponibles en la tienda oficial del club y el día del partido podrán adquirirse en las taquillas del inmueble.

El amistoso será una de las últimas pruebas antes del torneo

Correcaminos continuará con sus entrenamientos durante la semana antes de enfrentar al conjunto costarricense, en uno de sus últimos compromisos de preparación previo al arranque del torneo, donde debutará el 25 de julio como visitante frente a Mineros de Zacatecas.

Con información de Martín Díaz.............