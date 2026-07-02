Correcaminos empata con Necaxa rumbo al Apertura 2026

Concluido el compromiso, el conjunto universitario regresó a Ciudad Victoria para continuar con su pretemporada y preparar su siguiente partido amistoso.

Correcaminos igualó 1-1 ante Necaxa en el primer bloque del partido amistoso disputado en la cancha de la Universidad Panamericana, como parte de su preparación para el Torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX.

El encuentro se desarrolló en cuatro periodos de 35 minutos. En el primero, ambos equipos utilizaron a sus cuadros considerados titulares y Tomás Sandoval marcó el gol del empate para el conjunto tamaulipeco.

Tras las modificaciones realizadas por ambos cuerpos técnicos, Necaxa se impuso 2-0 en el segundo periodo y 2-1 en el tercero, donde Duván Mina descontó para Correcaminos. El cuarto bloque terminó empatado 1-1, con otro tanto del atacante colombiano.

Concluido el compromiso, el conjunto universitario regresó a Ciudad Victoria para continuar con su pretemporada y preparar su siguiente partido amistoso, programado para este viernes ante Guadalajara en el Estadio Marte R. Gómez.

Previo al encuentro principal se disputará un duelo entre Correcaminos Premier y un equipo alternativo de Chivas, programado para iniciar a las 18:00 horas.