Correcaminos cae ante Pachuca en amistoso de pretemporada

Correcaminos cayó 2-1 ante Pachuca en su penúltimo partido de preparación rumbo al Torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX

Correcaminos cayó 2-1 ante Pachuca en su penúltimo partido de preparación rumbo al Torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, en un encuentro disputado en el Estadio Hidalgo.

Los Tuzos se quedaron con la victoria gracias a las anotaciones de Elías Montiel y Oussama Idrissi, mientras que Nahúm Gómez descontó para el conjunto universitario.

Edson Reséndez destaca al detener un penal

Uno de los momentos más sobresalientes del encuentro fue la actuación del guardameta Edson Reséndez, quien atajó un penal a Salomón Rondón y evitó que la diferencia en el marcador fuera mayor.

Durante el compromiso, el director técnico Gabriel Pereyra dio minutos a varios integrantes del plantel y probó diferentes variantes de cara al inicio del torneo, destacando también la participación de los futbolistas victorenses Jesús Mata, Rafael Arce y Alan Aguilar.

Enfrentarán a la Selección Mexicana Sub-23

Con este resultado, Correcaminos concluyó su serie de partidos amistosos frente a equipos de la Liga MX y ahora centrará su preparación en el último compromiso de pretemporada.

El conjunto de la Universidad Autónoma de Tamaulipas recibirá el próximo jueves a la Selección Mexicana Sub-23 en el Estadio Marte R. Gómez, en el que será su último ensayo antes del arranque del Apertura 2026.