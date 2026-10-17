Correcaminos cae ante Dorados con un gol al minuto 90

El cuadro universitario cayó 1-2 en la jornada doce de la Liga de Expansión tras recibir una anotación en un contragolpe al minuto 90.

Correcaminos cayó 2-1 frente a Dorados de Sinaloa en el Estadio Marte R. Gómez, en partido correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, tras una anotación de Brandon Ordorica en el minuto 90.

La escuadra visitante abrió el marcador al minuto 10 por la vía del penal, ejecutado por Fernando González. A pesar de mantener un mayor control del balón durante la primera mitad, el conjunto local no logró reflejar esa superioridad en el tanteador.

En el segundo tiempo, el capitán Vicente Torres Chiriboga igualó las acciones al minuto 61, impulsando a los universitarios en busca de la victoria. El estratega Gabriel Pereyra refrescó su ataque con los ingresos de Juan Cantú, Tomás Sandoval y Omar Islas; sin embargo, no consiguieron concretar las oportunidades generadas.

En los minutos finales, Dorados aprovechó un contragolpe para que Ordorica firmara el gol del triunfo visitante.

Con este resultado, Correcaminos se mantiene con 16 unidades en el puesto 11 de la tabla general, con dos encuentros pendientes. Su siguiente compromiso será el 25 de octubre contra Coyotes de Tlaxcala en el Estadio Tlahuicole.